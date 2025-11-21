Скоропослушница: история иконы Божьей Матери, что строго запрещено делать 22 ноября

Храм иконы Божьей Матери Скоропослушница под Челябинском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Православные верующие 22 ноября вспоминают сразу несколько значимых событий: день почитания иконы Божией Матери «Скоропослушница», память преподобной Матроны Константинопольской, а в народном календаре — праздник Матрены Зимней, связанный с зимними приметами и домашними традициями. Что означает этот день и какие запреты соблюдали наши предки — в материале URA.RU.

Что известно об иконе Божией Матери «Скоропослушница»

Икона Божией Матери «Скоропослушница» считается одной из самых почитаемых чудотворных святынь Афона. Ее название в переводе с греческого означает «быстро слышащая» — то есть та, к кому обращаются в надежде на скорую помощь и заступничество. Оригинальный образ хранится в монастыре Дохиар, а его история наполнена чудесами и древними преданиями.

По иконографии афонская «Скоропослушница» относится к Одигитрии: Богоматерь изображена с Младенцем Христом на левой руке, который благословляет молящихся одной рукой, а в другой держит свиток. Особенность этого образа — обращенная к людям правая пяточка Богомладенца. Поздние списки иконы часто писали в короне, подчеркивая ее особое значение.

Икона Божией Матери «Скоропослушница», монастырь Дохиар, Афон, Греция Фото: Wikipedia/Public Domain

Первоначальный образ представляет собой фреску, выполненную предположительно в 1563 году на внешней стене трапезной Дохиарского монастыря. Она была размещена в нише у входа, и лишь позже это место превратили в небольшую часовню. Именно здесь, по преданию, произошло первое из самых известных чудес, связанное с монахом-трапезарем Нилом.

Нил, по неосторожности закоптивший лик Богородицы светильником, дважды услышал строгий голос, требующий не приближаться к иконе с огнем. Не поверив услышанному, он вновь нарушил предупреждение — и в тот же миг потерял способность видеть. Только тогда монах понял, что услышал истинный голос Богородицы, и с покаянием начал молиться у образа, не отходя от него ни днем ни ночью.

Через некоторое время его молитва была услышана: к Нилу вновь обратился тихий голос, который сообщил, что Богородица прощает его и возвращает зрение. Так же она повелела передать братии монастыря, что будет их заступницей, а ее образ отныне будет называться «Скоропослушницей». Весть о чуде стремительно разошлась по Афону, и перед фреской установили постоянное молитвенное служение.

Икона Божьей Матери Скоропослушница в пермском Соборе Святых Петра и Павла Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Со временем образ стал известен многочисленными исцелениями и помощью— вплоть до избавления от плена и кораблекрушений. Перед иконой постоянно находился избранный монах, следивший за лампадами и совершающий молебны. Старцы монастыря говорили, что молитва перед «Скоропослушницей» приносит помощь тем, кто обращается к Богородице с искренней верой.

В XIX веке списки афонской иконы стали массово поступать в Россию и быстро превратились в предмет народного почитания. Многие из них прославились собственными чудесами — в том числе московский список, связанный с историями исцеления от тяжелых нервных недугов. Особой популярностью пользовалась и «Невская Скоропослушница» — петербургская версия образа, по иконографии отличающаяся тем, что изображает Богородицу без Младенца, с молитвенно простертой рукой.

Эти списки стали важной частью русской духовной традиции: перед ними молились императорские семьи, паломники и жители городов в трудные периоды истории. Особенно чтился образ в блокадном Ленинграде — как защитница и надежда на спасение.

Кого еще вспоминают в этот день

22 ноября также чтят память преподобной Матроны Константинопольской — одной из самых известных подвижниц ранней Церкви. Родившись в состоятельной семье в Памфилии, она с юности стремилась к молитве и духовной жизни. Однако ее путь оказался полон испытаний, начиная с противостояния мужа, не разделявшего ее стремления к аскезе.

Матрона Константинопольская, работа неизвестного автора Фото: Wikipedia/Общественное достояние

Матрона оставила семью и, стремясь к иночеству, даже скрывалась в мужском монастыре под именем Вавила — настолько сильным было ее желание служить Богу. Обман вскрылся лишь после видений, которые получили монашеские наставники. Видя ее искренний подвиг, Матрону не наказали, а направили в женскую обитель.

Впоследствии она стала настоятельницей, прославилась благочестием и исцелениями, а позже ушла в затворничество. Ее подвижничество продолжалось более 75 лет, и, по преданию, в конце жизни ей было явлено видение о подготовленном ей месте в раю.

Матрена Зимняя: традиции, обычаи и приметы праздника

В народном календаре 22 ноября известно как день Матрены Зимней. Считалось, что с этого момента зима окончательно вступает в свои права, а морозы «приходят от железных гор». Люди доставали валенки, теплые тулупы и готовились к долгому холодному периоду.

Накануне дня Матрены хозяйки перебирали одежду — все, что не носилось, отдавали нуждающимся. Существовало убеждение, что вещи обязательно нужно предварительно выстирать: иначе вместе с ними можно отдать свою удачу и семейное благополучие. Это был важный ритуал подготовки к зиме.

В этот день также заваривали и сортировали травы, собранные с конца лета. Лучшие растения шли на лечебные настои, а остальные тщательно просушивали и убирали в коробки и мешочки. Считалось, что именно на Матрену травы «обретали силу» и лучше хранились.

В этот день пекли постный хлеб Фото: Илья Московец © URA.RU

К концу ноября сельские жители активно готовились к Рождественскому посту: ставили квас, пекли постные хлеба, готовили сухари. В подвалах перебирали овощи, проверяли соленья и устанавливали ловушки от мышей — чтобы защитить зимние запасы.

С днем Матрены Зимней было связано множество примет. По инею судили о грядущих морозах, по дождю — о будущем урожае пшеницы, по снегу — о погоде в мае. Поведение гусей тоже считалось подсказкой: если птицы спокойно ходили по льду, значит скоро потеплеет.

Сон, приснившийся в ночь на Матрену, считался вещим — он мог сбыться уже к полудню следующего дня. Поэтому многие старались запомнить свои сновидения и толковали их с особым вниманием.

Что нельзя делать 22 ноября

Наши предки строго соблюдали запреты, связанные с днем Матрены Зимней. Прежде всего воспрещались пустые разговоры и ссоры, брань и необдуманные слова: считалось, что они могут привлечь разлад и болезни в семью.

Не рекомендовалось держать обиды — по поверью, человек, не простивший близкого в этот день, ослабляет свое здоровье и открывает путь несчастьям. По этой же причине избегали важных переговоров: они обещали оказаться бесплодными и не принести результата.

