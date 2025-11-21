Логотип РИА URA.RU
Экономика

«Хватит плакаться»: Дерипаска высказался о споре банков и маркетплейсов за скидки

Дерипаска посоветовал банкам давать свои скидки на фоне спора с маркетплейсами
21 ноября 2025 в 15:28
Олег Дерипаска посоветовал банкам не конфликтовать с маркетплейсами, а предлагать собственные скидки

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский бизнесмен Олег Дерипаска посоветовал банкам пересмотреть ценовую политику и активнее предлагать скидки на свои продукты, например, на ипотеку и автокредиты. Его заявление прозвучало на фоне спора между банками и маркетплейсами за скидки.

«Наблюдая за схваткой кабальных банков и маркетплейсов, хочется сказать банкам: хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе. Просто дайте скидки на ипотеку, на автомобильный кредит <...> и все клиенты будут ваши», — написал Дерипаска в своем telegram-канале.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф обвинил маркетплейсы в недобросовестной конкуренции и работе «в убыток и за счет государства». Также министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что маркетплейсы недобросовестно соблюдают налоговое законодательство. В Центробанке также высказывались критически в сторону ретейлеров.

