«Хватит плакаться»: Дерипаска высказался о споре банков и маркетплейсов за скидки
Олег Дерипаска посоветовал банкам не конфликтовать с маркетплейсами, а предлагать собственные скидки
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Российский бизнесмен Олег Дерипаска посоветовал банкам пересмотреть ценовую политику и активнее предлагать скидки на свои продукты, например, на ипотеку и автокредиты. Его заявление прозвучало на фоне спора между банками и маркетплейсами за скидки.
«Наблюдая за схваткой кабальных банков и маркетплейсов, хочется сказать банкам: хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе. Просто дайте скидки на ипотеку, на автомобильный кредит <...> и все клиенты будут ваши», — написал Дерипаска в своем telegram-канале.
Ранее глава «Сбера» Герман Греф обвинил маркетплейсы в недобросовестной конкуренции и работе «в убыток и за счет государства». Также министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что маркетплейсы недобросовестно соблюдают налоговое законодательство. В Центробанке также высказывались критически в сторону ретейлеров.
