Выросло число жертв в результате падения самолета в Ейске

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По словам Миньковой, в результате крушения самолета тяжелые ранения получили 8 человек Фото:

В результате падения военного самолета на жилой дом в Ейске достоверно известно о трех погибших. Об этом заявила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Достоверно известно о трех погибших», — написала Минькова в своем telegram-канале. Она также отметила, что в результате ЧП тяжелые ранения получили 7 взрослых и один ребенок.

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В результате падения военного самолета на жилой дом в Ейске достоверно известно о трех погибших. Об этом заявила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. «Достоверно известно о трех погибших», — написала Минькова в своем telegram-канале. Она также отметила, что в результате ЧП тяжелые ранения получили 7 взрослых и один ребенок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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