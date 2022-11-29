Под Екатеринбургом построят огромный карьер, чтобы избавиться от вони на Химмаше

Жители Химмаша постоянно жалуются на запах, идущий с Южной аэрационной станции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На окраине Екатеринбурга построят огромный карьер для утилизации отходов, накопившихся на Южной аэрационной станции (ЮАС) «Водоканала». По словам источника URA.RU в муниципальной власти, это поможет избавиться от жуткого запаха, который многие годы портит жизнь жителям Химмаша.

«Сейчас осадок, кек отвозят в Ревду. Но полигон может принимать не более 300 тысяч кубометров в день (это ровно столько, сколько вырабатывает Екатеринбург за сутки). А на ЮАС по-прежнему лежат порядка 150 тысяч кубометров осадка, скопившегося еще с 1970-х годов. Запах как раз из-за него, нужно куда-то эту массу вывезти. [Мэр Алексей] Орлов дал поручение [начальнику комитета экологии Артуру] Зиганшину подыскать место», — поделился собеседник.

По его словам, пока не решен также вопрос с финансированием. Зиганшин заявил корреспонденту, что «тема в проработке», конкретики на текущий момент нет.

Источник утверждает, что у чиновников есть еще одно решение. «С лесотехническим университетом есть предварительная договоренность, что специалисты вуза постараются изменить розу ветров. Раньше потоки воздуха шли в Кольцово, сейчас — как раз на Химмаш», — объяснил собеседник.