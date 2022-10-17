Добровольческий десант из Перми отправился в Мариуполь

Пермяки из «Молодой Гвардии» отправились в гуманитарную миссию в Мариуполь

Добровольцы будут работать в центре гуманитарной помощи Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Пермяки из «Молодой гвардии» отправились в составе добровольческого десанта в гуманитарную миссию помогать жителям Мариуполя. Всего в ДНР отправились четыре молодогвардейца, сообщается в telegram-канале пермского реготделения «Единой России».

«В составе добровольческого десанта на территорию Мариуполя отправились четыре пермяка. Молодогвардейцы Иван Фистин, Алексей Пушкарев, Матвей Зайцев и Сергей Кистол будут работать в центре гуманитарной помощи, а также помогать на объектах здравоохранения», — говорится в Telegram-канале. Еще двое пермяков уехали помогать жителям Мелитополя.

Ранее в ходе спецоперации РФ на Украине российские войска освободили Мариуполь. Сейчас в городе идут восстановительные и строительные работы.