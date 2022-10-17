17 октября 2022

Добровольческий десант из Перми отправился в Мариуполь

Пермяки из «Молодой Гвардии» отправились в гуманитарную миссию в Мариуполь
© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла на въезде в город Мариуполь. Мариуполь, мариуполь, гуманитарный центр единой россии
Добровольцы будут работать в центре гуманитарной помощи Фото:

Пермяки из «Молодой гвардии» отправились в составе добровольческого десанта в гуманитарную миссию помогать жителям Мариуполя. Всего в ДНР отправились четыре молодогвардейца, сообщается в telegram-канале пермского реготделения «Единой России».

«В составе добровольческого десанта на территорию Мариуполя отправились четыре пермяка. Молодогвардейцы Иван Фистин, Алексей Пушкарев, Матвей Зайцев и Сергей Кистол будут работать в центре гуманитарной помощи, а также помогать на объектах здравоохранения», — говорится в Telegram-канале. Еще двое пермяков уехали помогать жителям Мелитополя.

Ранее в ходе спецоперации РФ на Украине российские войска освободили Мариуполь. Сейчас в городе идут восстановительные и строительные работы.

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Пермяки из «Молодой гвардии» отправились в составе добровольческого десанта в гуманитарную миссию помогать жителям Мариуполя. Всего в ДНР отправились четыре молодогвардейца, сообщается в telegram-канале пермского реготделения «Единой России». «В составе добровольческого десанта на территорию Мариуполя отправились четыре пермяка. Молодогвардейцы Иван Фистин, Алексей Пушкарев, Матвей Зайцев и Сергей Кистол будут работать в центре гуманитарной помощи, а также помогать на объектах здравоохранения», — говорится в Telegram-канале. Еще двое пермяков уехали помогать жителям Мелитополя. Ранее в ходе спецоперации РФ на Украине российские войска освободили Мариуполь. Сейчас в городе идут восстановительные и строительные работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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