В Израиле испугались угрозы Медведева о разрыве отношений и передумали давать оружие Украине 18 октября 2022 в 19:25 Размер текста - 17 + Медведев отметил, что помощь Израиля Украине приведет к разрыву отношений с Россией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Высокопоставленные чиновники МИД Израиля выступили с заявлением о том, что слова министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая о поставках оружия в Украину не отражают политику правительства. Такое заявление чиновников прозвучало спустя несколько часов после слов зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о разрушении отношений между странами, если Израиль сделает такой шаг. Об этом пишет Walla. «Высокопоставленные чиновники МИД вечером 17 октября заявили, что слова министра Нахмана Шаи о том, что Израиль должен поставлять оружие Украине, не отражают политику правительства», — пишет Walla. Издание отметило, что такой ответ высокопоставленных чиновников МИД Израиля последовал спустя несколько часов после слов Медведева о разрушении отношений Израиля и России, в случае поставки страной оружия украинской стороне. «Такой шаг разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству оказывать военную помощь Украине, сообщает «Национальная служба новостей». Медведев же назвал слова о поставках Израилем оружия Украине «очень опрометчивым шагом», передает RT. Высокопоставленные чиновники МИД Израиля выступили с заявлением о том, что слова министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая о поставках оружия в Украину не отражают политику правительства. Такое заявление чиновников прозвучало спустя несколько часов после слов зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о разрушении отношений между странами, если Израиль сделает такой шаг. Об этом пишет Walla. «Высокопоставленные чиновники МИД вечером 17 октября заявили, что слова министра Нахмана Шаи о том, что Израиль должен поставлять оружие Украине, не отражают политику правительства», — пишет Walla. Издание отметило, что такой ответ высокопоставленных чиновников МИД Израиля последовал спустя несколько часов после слов Медведева о разрушении отношений Израиля и России, в случае поставки страной оружия украинской стороне. «Такой шаг разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству оказывать военную помощь Украине, сообщает «Национальная служба новостей». Медведев же назвал слова о поставках Израилем оружия Украине «очень опрометчивым шагом», передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям