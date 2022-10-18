В Израиле испугались угрозы Медведева о разрыве отношений и передумали давать оружие Украине

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Медведев отметил, что помощь Израиля Украине приведет к разрыву отношений с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Высокопоставленные чиновники МИД Израиля выступили с заявлением о том, что слова министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая о поставках оружия в Украину не отражают политику правительства. Такое заявление чиновников прозвучало спустя несколько часов после слов зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о разрушении отношений между странами, если Израиль сделает такой шаг. Об этом пишет Walla.

«Высокопоставленные чиновники МИД вечером 17 октября заявили, что слова министра Нахмана Шаи о том, что Израиль должен поставлять оружие Украине, не отражают политику правительства», — пишет Walla. Издание отметило, что такой ответ высокопоставленных чиновников МИД Израиля последовал спустя несколько часов после слов Медведева о разрушении отношений Израиля и России, в случае поставки страной оружия украинской стороне. «Такой шаг разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству оказывать военную помощь Украине, сообщает «Национальная служба новостей». Медведев же назвал слова о поставках Израилем оружия Украине «очень опрометчивым шагом», передает RT.

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Высокопоставленные чиновники МИД Израиля выступили с заявлением о том, что слова министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая о поставках оружия в Украину не отражают политику правительства. Такое заявление чиновников прозвучало спустя несколько часов после слов зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о разрушении отношений между странами, если Израиль сделает такой шаг. Об этом пишет Walla. «Высокопоставленные чиновники МИД вечером 17 октября заявили, что слова министра Нахмана Шаи о том, что Израиль должен поставлять оружие Украине, не отражают политику правительства», — пишет Walla. Издание отметило, что такой ответ высокопоставленных чиновников МИД Израиля последовал спустя несколько часов после слов Медведева о разрушении отношений Израиля и России, в случае поставки страной оружия украинской стороне. «Такой шаг разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству оказывать военную помощь Украине, сообщает «Национальная служба новостей». Медведев же назвал слова о поставках Израилем оружия Украине «очень опрометчивым шагом», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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