Cуровикин допустил принятие «непростых решений» при защите России

18 октября 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

По словам Суровикина, военно-тактическая ситуация на фронте сейчас непростая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженными силами России не исключается принятие «непростых решений» в ходе спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин. «Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Не исключается принятие непростых решений», — сказал Суровикин в прямом эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что военно-тактическая ситуация спецоперации на данный момент является непростой. Ранее Суровикин заявил, что ВСУ применяют запрещенные методы войны в районе Херсона. Так, по словам генерала, украинские военные готовят ракетный удар по плотине Каховской ГЭС.

Вооруженными силами России не исключается принятие «непростых решений» в ходе спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин. «Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Не исключается принятие непростых решений», — сказал Суровикин в прямом эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что военно-тактическая ситуация спецоперации на данный момент является непростой. Ранее Суровикин заявил, что ВСУ применяют запрещенные методы войны в районе Херсона. Так, по словам генерала, украинские военные готовят ракетный удар по плотине Каховской ГЭС.