Cуровикин допустил принятие «непростых решений» при защите России

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, солдаты, операция, штурм, спецоперация, спецназ, военнные, сво, специальная военная операция, взлом двери
По словам Суровикина, военно-тактическая ситуация на фронте сейчас непростая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженными силами России не исключается принятие «непростых решений» в ходе спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин.

«Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Не исключается принятие непростых решений», — сказал Суровикин в прямом эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что военно-тактическая ситуация спецоперации на данный момент является непростой.

Ранее Суровикин заявил, что ВСУ применяют запрещенные методы войны в районе Херсона. Так, по словам генерала, украинские военные готовят ракетный удар по плотине Каховской ГЭС.

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Вооруженными силами России не исключается принятие «непростых решений» в ходе спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин. «Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Не исключается принятие непростых решений», — сказал Суровикин в прямом эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что военно-тактическая ситуация спецоперации на данный момент является непростой. Ранее Суровикин заявил, что ВСУ применяют запрещенные методы войны в районе Херсона. Так, по словам генерала, украинские военные готовят ракетный удар по плотине Каховской ГЭС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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