Преступники поплатились за незаконное увлечение оружием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Катав-Ивановске Челябинской области осудили двух человек по статьям за изготовление, незаконное хранение, сбыт взрывчатки и оружия. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, преступление раскрыто летом 2020 года.

«Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области пресечены преступления по незаконному сбыту оружия. Приговор вынесен Катав-Ивановским районным судом», — сообщили в УФСБ.

Виновных задержали с поличным, когда они пытались сбыть три пистолета «МР-371». Оружие было переделано для стрельбы боевыми патронами.

Обыск показал размах деятельности. Сотрудники спецслужбы по месту проживания обнаружили целый склад: самодельно изготовленный карабин с нарезным стволом, одноствольное ружье с нарезным стволом «ЗК» с признаками переделки, около 60 патронов, порох. Также у злоумышленников хранились чертежи заготовок стволов и действовала мастерская. Ее ликвидировали.

Одного из преступников суд приговорил к лишению свободы сроком четыре года условно с испытательным сроком в три с половиной года и штрафом в 120 тысяч рублей. Его подельник получил два года условного лишения свободы с испытательным сроком в полтора года.

Преступников осудили за изготовление и хранение оружия Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Вместе с оружием спецслужба ликвидировала мастерскую по его изготовлению Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области