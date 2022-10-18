18 октября 2022

В Челябинской области вынесли приговор за взрывчатку и оружие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Оружие. Челябинск, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, винтовка, карабин, ствол, курок, бойня
Преступники поплатились за незаконное увлечение оружием Фото:

В Катав-Ивановске Челябинской области осудили двух человек по статьям за изготовление, незаконное хранение, сбыт взрывчатки и оружия. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, преступление раскрыто летом 2020 года.

«Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области пресечены преступления по незаконному сбыту оружия. Приговор вынесен Катав-Ивановским районным судом», — сообщили в УФСБ.

Виновных задержали с поличным, когда они пытались сбыть три пистолета «МР-371». Оружие было переделано для стрельбы боевыми патронами.

Обыск показал размах деятельности. Сотрудники спецслужбы по месту проживания обнаружили целый склад: самодельно изготовленный карабин с нарезным стволом, одноствольное ружье с нарезным стволом «ЗК» с признаками переделки, около 60 патронов, порох. Также у злоумышленников хранились чертежи заготовок стволов и действовала мастерская. Ее ликвидировали.

Одного из преступников суд приговорил к лишению свободы сроком четыре года условно с испытательным сроком в три с половиной года и штрафом в 120 тысяч рублей. Его подельник получил два года условного лишения свободы с испытательным сроком в полтора года.

Преступников осудили за изготовление и хранение оружия
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Вместе с оружием спецслужба ликвидировала мастерскую по его изготовлению
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На складе изъяли также взрывчатые вещества
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В Катав-Ивановске Челябинской области осудили двух человек по статьям за изготовление, незаконное хранение, сбыт взрывчатки и оружия. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, преступление раскрыто летом 2020 года. «Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области пресечены преступления по незаконному сбыту оружия. Приговор вынесен Катав-Ивановским районным судом», — сообщили в УФСБ. Виновных задержали с поличным, когда они пытались сбыть три пистолета «МР-371». Оружие было переделано для стрельбы боевыми патронами. Обыск показал размах деятельности. Сотрудники спецслужбы по месту проживания обнаружили целый склад: самодельно изготовленный карабин с нарезным стволом, одноствольное ружье с нарезным стволом «ЗК» с признаками переделки, около 60 патронов, порох. Также у злоумышленников хранились чертежи заготовок стволов и действовала мастерская. Ее ликвидировали. Одного из преступников суд приговорил к лишению свободы сроком четыре года условно с испытательным сроком в три с половиной года и штрафом в 120 тысяч рублей. Его подельник получил два года условного лишения свободы с испытательным сроком в полтора года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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