В озере курганской компании при загадочных обстоятельствах погибла рыба

Замор рыбы произошел в Макушинском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области специалисты Россельхознадзора не нашли связь с замором рыбы в озере, принадлежащем ООО «НПФ «Сибирская тема», и применением агрохимикатов фермерами, которые работают неподалеку. Данная информация размещена на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Установленные факты указывают на отсутствие причинно-следственной связи между массовым замором водных биоресурсов и деятельностью близлежащих к озеру хозяйств, осуществляющих применение пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Таким образом, Управление Россельхознадзора не нашло оснований для применения мер административной ответственности к хозяйствующим субъектам», — указано в сообщении.

Представителей Россельхознадзора попросили расследовать массовый замор водных биоресурсов и кормовых организмов, который произошел в сентябре в озере Кротово Макушинского муниципального округа. В отобранных образцах не были обнаружены 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры, Десмедифам, Дикамба, Клопиралид и Никосульфурон. Также не было обнаружено превышений по показателю нормируемых хлорорганических пестицидов, сероводорода и заразных заболеваний рыб. Компанию «Сибирская тема» обязали утилизировать мертвую рыбу.

Весной жители Курганской области жаловались на массовый замор рыбы в озерах. Тогда начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Алексей Коев объяснял URA.RU, что частичный замор связан с отсутствием в озерах условий для существования такого количества рыбы.