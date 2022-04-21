На озере произошел частичный замор рыбы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Варгашинском районе Курганской области на озере Малое Песьяное произошел частичный замор рыбы. Видео с озера местная жительница опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте» «Рыбалка в Кургане 45 RUS».

«Такие явления регистрируются ежегодно и носят частичный характер. Мы находимся в периоде маловодья. Озера маловодные, толщина льда нынче была от метра и больше, то есть жилой зоны почти не было. Некоторые озера промерзли до дна», — объяснил URA.RU начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Алексей Коев.

По его словам, такие явления происходят не из-за антропогенного воздействия, а природных условий. Так происходит саморегулирование экосистемы, так как в водоеме нет условий для существования такого количества рыбы. Он добавил, что в этом озере наблюдается частичный замор карася. В Курганской области эта рыба меньше всего подвержена замору.

В 2020 году произошла массовая гибель пеляди в озере Карасинском в Юргамышском районе Курганской области. Это было связано с длительной жарой в июле.