18 октября 2022

Лидер молодежного движения из Челябинской области добровольно ушел на фронт

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Мобилизация. Челябинск, берцы, обмундирование, снаряжение, экипировка
Константин Сметанин не стал дожидаться повестки и сам написал заявление об отправке в зону проведения СВО Фото:

Руководитель Нязепетровского отделения (Челябинская область) «Молодой Гвардии Единой России» Константин Сметанин стал добровольцем, написав заявление в военкомат об участии в специальной военной операции. Об этом URA.RU 19 октября сообщил руководитель регионального штаба Максим Голощапов.

«Не дожидаясь повестки, Константин пришел в военкомат, чтобы отправиться в зону проведения СВО. Его поступок заслуживает уважение. Мы поддерживаем решение нашего соратника стать добровольцем и встать на защиту русского населения Донбасса. Мы гордимся, что в наших рядах есть герои, готовые защищать родину не по призыву, а по зову сердца», — сообщил URA.RU Голощапов.

Константин Сметанин в Нязепетровске работает в сфере культуры. В районе его знают как общественника с активной позицией. Руководитель регионального штаба отметил, что представители МГЕР каждые две недели выезжают с волонтерской помощью к жителям освобожденных территорий Донбаса. Участие в волонтерской миссии приняли более 30 молодогвардейцев из региона.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

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Руководитель Нязепетровского отделения (Челябинская область) «Молодой Гвардии Единой России» Константин Сметанин стал добровольцем, написав заявление в военкомат об участии в специальной военной операции. Об этом URA.RU 19 октября сообщил руководитель регионального штаба Максим Голощапов. «Не дожидаясь повестки, Константин пришел в военкомат, чтобы отправиться в зону проведения СВО. Его поступок заслуживает уважение. Мы поддерживаем решение нашего соратника стать добровольцем и встать на защиту русского населения Донбасса. Мы гордимся, что в наших рядах есть герои, готовые защищать родину не по призыву, а по зову сердца», — сообщил URA.RU Голощапов. Константин Сметанин в Нязепетровске работает в сфере культуры. В районе его знают как общественника с активной позицией. Руководитель регионального штаба отметил, что представители МГЕР каждые две недели выезжают с волонтерской помощью к жителям освобожденных территорий Донбаса. Участие в волонтерской миссии приняли более 30 молодогвардейцев из региона. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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