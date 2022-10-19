Власти России расширили возможности маткапитала

Минтруд РФ разрешил тратить маткапитал на репетиторов и частные школы

19 октября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Россияне смогут платить за репетиторов средствами маткапитала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родители смогут использовать средства материнского капитала для оплаты услуг частных преподавателей и образовательных организаций. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты России. «Родители смогут использовать средства маткапитала, чтобы оплатить услуги частных преподавателей, негосударственного детского сада или школы. У индивидуального предпринимателя (ИП), который их оказывает, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность», — сообщается в telegram-канале ведомства. Для того чтобы оплатить образовательные услуги, родители должны предоставить заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Подать необходимые документы можно в Пенсионном фонде, МФЦ или через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда. Ранее первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова заявила, что в 2023 году размер маткапитала проиндексируют на фактический уровень инфляции — 12,4%. Повышение планируется несмотря на возможный дефицит бюджета, сообщает « Федеральное агентство новостей ».

Родители смогут использовать средства материнского капитала для оплаты услуг частных преподавателей и образовательных организаций. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты России. «Родители смогут использовать средства маткапитала, чтобы оплатить услуги частных преподавателей, негосударственного детского сада или школы. У индивидуального предпринимателя (ИП), который их оказывает, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность», — сообщается в telegram-канале ведомства. Для того чтобы оплатить образовательные услуги, родители должны предоставить заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Подать необходимые документы можно в Пенсионном фонде, МФЦ или через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда. Ранее первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова заявила, что в 2023 году размер маткапитала проиндексируют на фактический уровень инфляции — 12,4%. Повышение планируется несмотря на возможный дефицит бюджета, сообщает «Федеральное агентство новостей».