Власти России расширили возможности маткапитала

Минтруд РФ разрешил тратить маткапитал на репетиторов и частные школы
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Россияне смогут платить за репетиторов средствами маткапитала Фото:

Родители смогут использовать средства материнского капитала для оплаты услуг частных преподавателей и образовательных организаций. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты России.

«Родители смогут использовать средства маткапитала, чтобы оплатить услуги частных преподавателей, негосударственного детского сада или школы. У индивидуального предпринимателя (ИП), который их оказывает, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Для того чтобы оплатить образовательные услуги, родители должны предоставить заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Подать необходимые документы можно в Пенсионном фонде, МФЦ или через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова заявила, что в 2023 году размер маткапитала проиндексируют на фактический уровень инфляции — 12,4%. Повышение планируется несмотря на возможный дефицит бюджета, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Родители смогут использовать средства материнского капитала для оплаты услуг частных преподавателей и образовательных организаций. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты России. «Родители смогут использовать средства маткапитала, чтобы оплатить услуги частных преподавателей, негосударственного детского сада или школы. У индивидуального предпринимателя (ИП), который их оказывает, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность», — сообщается в telegram-канале ведомства. Для того чтобы оплатить образовательные услуги, родители должны предоставить заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Подать необходимые документы можно в Пенсионном фонде, МФЦ или через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда. Ранее первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова заявила, что в 2023 году размер маткапитала проиндексируют на фактический уровень инфляции — 12,4%. Повышение планируется несмотря на возможный дефицит бюджета, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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