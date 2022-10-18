В ХМАО резко подешевели авиабилеты в Турцию на бархатный сезон. Скрин

19 октября 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Стоимость авиабилетов Сургут-Стамбул начинается с 13,5 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Стоимость билетов на самолет из городов ХМАО в Турцию резко упала. Цена авиабилетов на конец октября — разгар бархатного сезона — в Стамбул и Анталию начинается с 13,5 тысячи рублей. Информация доступна на сайте «Авиасейлс». «Стоимость билета в одну сторону на рейс Сургут-Стамбул на 26 октября составляет 13,5 тысячи рублей без багажа. Авиаперелет 29 октября из Нижневартовска в Анталию с ручной кладью обойдется около 16 тысяч», — следует из данных онлайн-агрегатора. При этом в пути туристы пробудут длительное время. Из Сургута путь занимает более 19 часов, а добираться в Анталию из Нижневартовска придется больше суток. Быстрые рейсы, согласно данным сервиса, в среднем дороже на 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскупили авиабилеты в Узбекистан и Казахстан. В начале октября на самые дешевые рейсы в Астану из Сургута оставались единицы свободных мест. Билет из Сургута в Стамбул на 26 октября стоит 13,5 тысячи рублей Фото: скриншот сайта «Авиасейлс» Перелет Нижневартовск — Анталья обойдется в 16 тысяч рублей Фото: скриншот сайта «Авиасейлс»

Стоимость билетов на самолет из городов ХМАО в Турцию резко упала. Цена авиабилетов на конец октября — разгар бархатного сезона — в Стамбул и Анталию начинается с 13,5 тысячи рублей. Информация доступна на сайте «Авиасейлс». «Стоимость билета в одну сторону на рейс Сургут-Стамбул на 26 октября составляет 13,5 тысячи рублей без багажа. Авиаперелет 29 октября из Нижневартовска в Анталию с ручной кладью обойдется около 16 тысяч», — следует из данных онлайн-агрегатора. При этом в пути туристы пробудут длительное время. Из Сургута путь занимает более 19 часов, а добираться в Анталию из Нижневартовска придется больше суток. Быстрые рейсы, согласно данным сервиса, в среднем дороже на 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскупили авиабилеты в Узбекистан и Казахстан. В начале октября на самые дешевые рейсы в Астану из Сургута оставались единицы свободных мест.