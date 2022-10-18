18 октября 2022

В ХМАО резко подешевели авиабилеты в Турцию на бархатный сезон. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты. Москва, аэропорт, самолет
Стоимость авиабилетов Сургут-Стамбул начинается с 13,5 тысяч рублей Фото:

Стоимость билетов на самолет из городов ХМАО в Турцию резко упала. Цена авиабилетов на конец октября — разгар бархатного сезона — в Стамбул и Анталию начинается с 13,5 тысячи рублей. Информация доступна на сайте «Авиасейлс».

«Стоимость билета в одну сторону на рейс Сургут-Стамбул на 26 октября составляет 13,5 тысячи рублей без багажа. Авиаперелет 29 октября из Нижневартовска в Анталию с ручной кладью обойдется около 16 тысяч», — следует из данных онлайн-агрегатора.

При этом в пути туристы пробудут длительное время. Из Сургута путь занимает более 19 часов, а добираться в Анталию из Нижневартовска придется больше суток. Быстрые рейсы, согласно данным сервиса, в среднем дороже на 10 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскупили авиабилеты в Узбекистан и Казахстан. В начале октября на самые дешевые рейсы в Астану из Сургута оставались единицы свободных мест.

Билет из Сургута в Стамбул на 26 октября стоит 13,5 тысячи рублей
Фото:
Перелет Нижневартовск — Анталья обойдется в 16 тысяч рублей
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Стоимость билетов на самолет из городов ХМАО в Турцию резко упала. Цена авиабилетов на конец октября — разгар бархатного сезона — в Стамбул и Анталию начинается с 13,5 тысячи рублей. Информация доступна на сайте «Авиасейлс». «Стоимость билета в одну сторону на рейс Сургут-Стамбул на 26 октября составляет 13,5 тысячи рублей без багажа. Авиаперелет 29 октября из Нижневартовска в Анталию с ручной кладью обойдется около 16 тысяч», — следует из данных онлайн-агрегатора. При этом в пути туристы пробудут длительное время. Из Сургута путь занимает более 19 часов, а добираться в Анталию из Нижневартовска придется больше суток. Быстрые рейсы, согласно данным сервиса, в среднем дороже на 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскупили авиабилеты в Узбекистан и Казахстан. В начале октября на самые дешевые рейсы в Астану из Сургута оставались единицы свободных мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...