Совфед утвердил указ Путина о военном положении

В новых регионах России ввели военное положение
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Совет Федерации в ходе заседания утвердил указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в новых регионах РФ. Сенаторы единогласно проголосовали за утверждение указа.
«За проголосовало 159 сенаторов. Решение принято», — сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Трансляция заседания идет на официальном сайте Совфеда.
Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета Безопасности заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В приграничных регионах введен средний режим реагирования.
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