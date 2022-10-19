Совфед утвердил указ Путина о военном положении 19 октября 2022 в 19:29 Размер текста - 17 + В новых регионах России ввели военное положение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совет Федерации в ходе заседания утвердил указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в новых регионах РФ. Сенаторы единогласно проголосовали за утверждение указа. «За проголосовало 159 сенаторов. Решение принято», — сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Трансляция заседания идет на официальном сайте Совфеда. Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета Безопасности заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В приграничных регионах введен средний режим реагирования. Совет Федерации в ходе заседания утвердил указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в новых регионах РФ. Сенаторы единогласно проголосовали за утверждение указа. «За проголосовало 159 сенаторов. Решение принято», — сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Трансляция заседания идет на официальном сайте Совфеда. Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета Безопасности заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В приграничных регионах введен средний режим реагирования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям