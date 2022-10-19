Совфед утвердил указ Путина о военном положении

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В новых регионах России ввели военное положение Фото:
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Совет Федерации в ходе заседания утвердил указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в новых регионах РФ. Сенаторы единогласно проголосовали за утверждение указа.

«За проголосовало 159 сенаторов. Решение принято», — сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Трансляция заседания идет на официальном сайте Совфеда.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета Безопасности заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В приграничных регионах введен средний режим реагирования.

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Совет Федерации в ходе заседания утвердил указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в новых регионах РФ. Сенаторы единогласно проголосовали за утверждение указа. «За проголосовало 159 сенаторов. Решение принято», — сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Трансляция заседания идет на официальном сайте Совфеда. Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета Безопасности заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В приграничных регионах введен средний режим реагирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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