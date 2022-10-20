РБК: замглавы Минтранса РФ покинет пост из-за взрыва на Крымском мосту

Александр Суханов курировал вопросы транспортной безопасности, в том числе на Крымском мосту
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Заместитель главы Минтранса собирается уйти в отставку после взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает РБК.
«Замминистра транспорта Александр Суханов, курирующий вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста. В качестве причины он называл взрыв на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября. Другой источник, близкий к министерству, это подтверждает, называя ту же причину», — сообщил источник.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. СК РФ сообщили о причастности СБУ Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что взрыв моста является терактом. В рамках уголовного дела были арестованы трое россиян.
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