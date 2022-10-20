РБК: замглавы Минтранса РФ покинет пост из-за взрыва на Крымском мосту

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Александр Суханов курировал вопросы транспортной безопасности, в том числе на Крымском мосту Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Заместитель главы Минтранса собирается уйти в отставку после взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает РБК.

«Замминистра транспорта Александр Суханов, курирующий вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста. В качестве причины он называл взрыв на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября. Другой источник, близкий к министерству, это подтверждает, называя ту же причину», — сообщил источник.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. СК РФ сообщили о причастности СБУ Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что взрыв моста является терактом. В рамках уголовного дела были арестованы трое россиян.

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Заместитель главы Минтранса собирается уйти в отставку после взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает РБК. «Замминистра транспорта Александр Суханов, курирующий вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста. В качестве причины он называл взрыв на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября. Другой источник, близкий к министерству, это подтверждает, называя ту же причину», — сообщил источник. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. СК РФ сообщили о причастности СБУ Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что взрыв моста является терактом. В рамках уголовного дела были арестованы трое россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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