Курганская область стала первой в федеральном рейтинге Минцифры. Скрин

20 октября 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

За девять месяцев этого года Курганская область стала первой в рейтинге взаимодействия властей с населением (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область по итогам девяти месяцев 2022 года возглавила рейтинг регионов России по внедрению Платформы обратной связи (ПОС), который составило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Данные опубликованы на сайте ведомства. «Рейтинг субъектов Российской Федерации по внедрению Платформы обратной связи с 1 января по 30 сентября 2022 года. 1 место — Курганская область. Общее количество баллов — 445», — указано в презентации, опубликованной на сайте Минцифры. Второе место занял Санкт-Петербург (435 баллов). На третьей строчке рейтинга Сахалинская область (425 балла). Как уточнили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, который курирует программу «Цифровая экономика», регионы оценивали по количеству обращений от граждан, предоставлению ответов в срок, количеству подключенных к платформе органов местного самоуправления, уровню удовлетворенности граждан ответами. Всего — 23 критерия. «За девять месяцев этого года регионам от жителей поступило 1,95 млн сообщений, рассмотрено 1,91 млн. Остальные в работе», — подчеркнули в аппарате Чернышенко. Платформу обратной связи (ПОС) начали внедрять в 2019 году. Курганцы через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», виджеты на сайтах органов власти могут направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Минцифры опубликовало рейтинг регионов по внедрению Платформы обратной связи Скриншот с сайта Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Курганская область по итогам девяти месяцев 2022 года возглавила рейтинг регионов России по внедрению Платформы обратной связи (ПОС), который составило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Данные опубликованы на сайте ведомства. «Рейтинг субъектов Российской Федерации по внедрению Платформы обратной связи с 1 января по 30 сентября 2022 года. 1 место — Курганская область. Общее количество баллов — 445», — указано в презентации, опубликованной на сайте Минцифры. Второе место занял Санкт-Петербург (435 баллов). На третьей строчке рейтинга Сахалинская область (425 балла). Как уточнили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, который курирует программу «Цифровая экономика», регионы оценивали по количеству обращений от граждан, предоставлению ответов в срок, количеству подключенных к платформе органов местного самоуправления, уровню удовлетворенности граждан ответами. Всего — 23 критерия. «За девять месяцев этого года регионам от жителей поступило 1,95 млн сообщений, рассмотрено 1,91 млн. Остальные в работе», — подчеркнули в аппарате Чернышенко. Платформу обратной связи (ПОС) начали внедрять в 2019 году. Курганцы через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», виджеты на сайтах органов власти могут направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.