Путин дал новые полномочия министру Решетникову

Минэкономразвития РФ взяло на себя функции Ростуризма
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Сплав по реке Ай
За развитием туризма в России будет следить Минэкономразвития Фото:

Министерство экономического развития России и во главе с Максимом Решетниковым взяло на себя функции и полномочия по развитию туристической отрасли. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Функционал и полномочия по развитию туристической отрасли передаются Минэкономразвития РФ», — говорится на сайте Минэкономразвития. Теперь ведомство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования, а также координировать деятельность по приоритетным направлениям госрегулирования туристской деятельности и осуществлять госнадзор за туроператорами.

Ранее, 20 октября, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. Функции ведомства было поручено передать Минэкономразвития.

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Министерство экономического развития России и во главе с Максимом Решетниковым взяло на себя функции и полномочия по развитию туристической отрасли. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. «Функционал и полномочия по развитию туристической отрасли передаются Минэкономразвития РФ», — говорится на сайте Минэкономразвития. Теперь ведомство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования, а также координировать деятельность по приоритетным направлениям госрегулирования туристской деятельности и осуществлять госнадзор за туроператорами. Ранее, 20 октября, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. Функции ведомства было поручено передать Минэкономразвития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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