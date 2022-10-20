Путин дал новые полномочия министру Решетникову

Министерство экономического развития России и во главе с Максимом Решетниковым взяло на себя функции и полномочия по развитию туристической отрасли. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.
«Функционал и полномочия по развитию туристической отрасли передаются Минэкономразвития РФ», — говорится на сайте Минэкономразвития. Теперь ведомство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования, а также координировать деятельность по приоритетным направлениям госрегулирования туристской деятельности и осуществлять госнадзор за туроператорами.
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Министерство экономического развития России и во главе с Максимом Решетниковым взяло на себя функции и полномочия по развитию туристической отрасли. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. «Функционал и полномочия по развитию туристической отрасли передаются Минэкономразвития РФ», — говорится на сайте Минэкономразвития. Теперь ведомство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования, а также координировать деятельность по приоритетным направлениям госрегулирования туристской деятельности и осуществлять госнадзор за туроператорами. Ранее, 20 октября, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. Функции ведомства было поручено передать Минэкономразвития.