Губернатор продлил осенние каникулы в Белгородской области

20 октября 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Из-за особого режима каникулы в Белгородской области продлили на неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В связи с особым режимом в Белгородской области, было принято решение продлить школьные осенние каникулы. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Посмотрели, как это может отразиться на качестве знаний, которые получают наши дети. Понимаем, что в течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю. Поэтому рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области еще на неделю продлить школьные осенние каникулы», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что это вынужденная мера, так как вопрос касается безопасности и оперативной обстановки. Все дальнейшие решения властей Гладков пообещал оперативно сообщать жителям. Ранее сообщалось, что в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях ввели особый режим въезда и выезда из-за угрозы со стороны ВСУ. Также введен средний уровень реагирования и ограничение свободы передвижения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В связи с особым режимом в Белгородской области, было принято решение продлить школьные осенние каникулы. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Посмотрели, как это может отразиться на качестве знаний, которые получают наши дети. Понимаем, что в течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю. Поэтому рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области еще на неделю продлить школьные осенние каникулы», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что это вынужденная мера, так как вопрос касается безопасности и оперативной обстановки. Все дальнейшие решения властей Гладков пообещал оперативно сообщать жителям. Ранее сообщалось, что в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях ввели особый режим въезда и выезда из-за угрозы со стороны ВСУ. Также введен средний уровень реагирования и ограничение свободы передвижения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.