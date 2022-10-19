Челябинец создал биопринтер для печати органов тела

Челябинец патентует 3D-принтер для печати человеческих органов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Инженер Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Антон Тростин подал заявку на получение патента к 3D-биопринтеру для печати органов тела человека. Как сообщили в пресс-службе вуза, устройство позволяет печатать медицинские, биологические и пищевые изделия.

«Физик и биоинженер ЧелГУ Антон Тростин подал заявку в патентное бюро для одобрения 3D-принтера. Девайс собран полностью из российских компонентов», — рассказал вуз на сайте.

Разработкой Тростин занимался несколько лет, дорабатывая механизм. Прибор успешно прошел испытания, имеет низкую себестоимость. Принтер печатает конструкции различных органов из биологических материалов. Например, может напечатать ушную раковину.

«Универсальность устройства обеспечивается съемным модулем с возможностью стерилизации. В качестве подающего для печати материала конструкция позволяет использовать медицинские, биологические, пищевые растворы (скажем, клеточный раствор или шоколад) и стандартные для 3D-печати виды пластиков: ABS или PLA», — уточнил разработчик.

Каждую деталь устройства можно заменить бюджетными компонентами. Детали со сложной конфигурацией или из дорогостоящих материалов отсутствуют. Компоненты могут быть изготовлены на самом принтере. Продукт разработан в рамках компании ETERNAL is REAL, в которой аспирант является единственным учредителем.

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