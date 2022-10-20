В черный список Зеленского попали Ротенберг, Михельсон, Керимов и Прохоров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о санкциях в отношении бизнесменов и юрлиц из РФ. Текст Указа опубликован на сайте президента Украины.
«В санкционные списки попали владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, председатель правления „Новатэк“ Леонид Михельсон, владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, российские миллиардеры Аркадий Ротенберг, Сулейман Керимов и Михаил Прохоров», — заявлено в списке Указа. Всего в санкционный список попали 1,4 тысяч российских компаний, в числе которых «Ростелеком», Альфабанк, РФПИ, «Русгидро», а также «Алроса». Среди прочего в список вошли 2,5 тысячи российских граждан.
США и страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Европейские лидеры напрямую заявляли, что их цель — ударить по каждому гражданину РФ. Однако по оценкам Еврокомиссии, антироссийские санкции принесли Евросоюзу ущерб в 123 млрд евро. Среди прочего, Зеленский ввел санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает RT.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о санкциях в отношении бизнесменов и юрлиц из РФ. Текст Указа опубликован на сайте президента Украины. «В санкционные списки попали владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, председатель правления „Новатэк“ Леонид Михельсон, владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, российские миллиардеры Аркадий Ротенберг, Сулейман Керимов и Михаил Прохоров», — заявлено в списке Указа. Всего в санкционный список попали 1,4 тысяч российских компаний, в числе которых «Ростелеком», Альфабанк, РФПИ, «Русгидро», а также «Алроса». Среди прочего в список вошли 2,5 тысячи российских граждан. США и страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Европейские лидеры напрямую заявляли, что их цель — ударить по каждому гражданину РФ. Однако по оценкам Еврокомиссии, антироссийские санкции принесли Евросоюзу ущерб в 123 млрд евро. Среди прочего, Зеленский ввел санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает RT.