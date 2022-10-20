Захарова припомнила Трасс ее провалы на посту премьера Британии

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова вспомнила все провалы премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Она припомнила проезд на танке НАТО у российских границ, о позоре во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также похороны королевы Великобритании Елизаветы II сразу после аудиенции с Трасс.
«Такого позора премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — заявила Захарова в своем telegram-канале.
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Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова вспомнила все провалы премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Она припомнила проезд на танке НАТО у российских границ, о позоре во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также похороны королевы Великобритании Елизаветы II сразу после аудиенции с Трасс. «Такого позора премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — заявила Захарова в своем telegram-канале. После провалов уже в начале правления Трасс члены Консервативной партии Великобритании предложили вернуть Бориса Джонсона на пост премьер-министра. Была составлена соответствующая петиция с призывом восстановления Джонсона. Также во время встречи с министром иностранных дел Лавровым Трасс путала географические названия и вела себя не подобающе. После встречи Трасс с королевой Елизаветой правительница Великобритании скоропостижно скончалась.