Захарова припомнила Трасс ее провалы на посту премьера Британии

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Такого позора Британия еще не знала, заявила Захарова о Лиз Трасс Фото:

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова вспомнила все провалы премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Она припомнила проезд на танке НАТО у российских границ, о позоре во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также похороны королевы Великобритании Елизаветы II сразу после аудиенции с Трасс.

«Такого позора премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — заявила Захарова в своем telegram-канале.

После провалов уже в начале правления Трасс члены Консервативной партии Великобритании предложили вернуть Бориса Джонсона на пост премьер-министра. Была составлена соответствующая петиция с призывом восстановления Джонсона. Также во время встречи с министром иностранных дел Лавровым Трасс путала географические названия и вела себя не подобающе. После встречи Трасс с королевой Елизаветой правительница Великобритании скоропостижно скончалась.

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Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова вспомнила все провалы премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Она припомнила проезд на танке НАТО у российских границ, о позоре во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также похороны королевы Великобритании Елизаветы II сразу после аудиенции с Трасс. «Такого позора премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — заявила Захарова в своем telegram-канале. После провалов уже в начале правления Трасс члены Консервативной партии Великобритании предложили вернуть Бориса Джонсона на пост премьер-министра. Была составлена соответствующая петиция с призывом восстановления Джонсона. Также во время встречи с министром иностранных дел Лавровым Трасс путала географические названия и вела себя не подобающе. После встречи Трасс с королевой Елизаветой правительница Великобритании скоропостижно скончалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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