Захарова припомнила Трасс ее провалы на посту премьера Британии 20 октября 2022 в 18:16 Размер текста - 17 + Такого позора Британия еще не знала, заявила Захарова о Лиз Трасс Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова вспомнила все провалы премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Она припомнила проезд на танке НАТО у российских границ, о позоре во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также похороны королевы Великобритании Елизаветы II сразу после аудиенции с Трасс. «Такого позора премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — заявила Захарова в своем telegram-канале. После провалов уже в начале правления Трасс члены Консервативной партии Великобритании предложили вернуть Бориса Джонсона на пост премьер-министра. Была составлена соответствующая петиция с призывом восстановления Джонсона. Также во время встречи с министром иностранных дел Лавровым Трасс путала географические названия и вела себя не подобающе. После встречи Трасс с королевой Елизаветой правительница Великобритании скоропостижно скончалась. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова вспомнила все провалы премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Она припомнила проезд на танке НАТО у российских границ, о позоре во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также похороны королевы Великобритании Елизаветы II сразу после аудиенции с Трасс. «Такого позора премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — заявила Захарова в своем telegram-канале. После провалов уже в начале правления Трасс члены Консервативной партии Великобритании предложили вернуть Бориса Джонсона на пост премьер-министра. Была составлена соответствующая петиция с призывом восстановления Джонсона. Также во время встречи с министром иностранных дел Лавровым Трасс путала географические названия и вела себя не подобающе. После встречи Трасс с королевой Елизаветой правительница Великобритании скоропостижно скончалась. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям