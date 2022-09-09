Политолог раскрыл, почему Лиз Трасс выгодна смерть Елизаветы II

Политолог Кочетков: смерть Елизаветы II оказалась на руку Лиз Трасс

09 сентября 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Трасс стала последней из премьеров, получивших благословение Елизаветы II Фото: Kirsty O’Connor, AP/TASS новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II Лиз Трасс стала последним премьером Великобритании, которого утвердила сама королева Елизавета II. Тем самым она встала в один ряд с Уинстоном Черчиллем, заявил политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков. «У нее такой имидж складывается, что она получила все-таки благословение из рук легендарной, теперь уже ушедшей королевы. Она — последний премьер, которого королева утвердила в истории Великобритании. То есть Лиз Трасс уже встала в один ряд с таким человеком, как Уинстон Черчилль, и я думаю, что она тоже попытается это сейчас поэксплуатировать», — заявил Кочетков в беседе с Пятым каналом. Ранее в Великобритании начался национальный траур в связи со смертью Елизаветы II. Королева скончалась днем 8 сентября в летнем поместье Балморал на 97-м году жизни. Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании 6 сентября. Тогда она встретилась с королевой Елизаветой II, которая поручила сформировать правительство.

Лиз Трасс стала последним премьером Великобритании, которого утвердила сама королева Елизавета II. Тем самым она встала в один ряд с Уинстоном Черчиллем, заявил политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков. «У нее такой имидж складывается, что она получила все-таки благословение из рук легендарной, теперь уже ушедшей королевы. Она — последний премьер, которого королева утвердила в истории Великобритании. То есть Лиз Трасс уже встала в один ряд с таким человеком, как Уинстон Черчилль, и я думаю, что она тоже попытается это сейчас поэксплуатировать», — заявил Кочетков в беседе с Пятым каналом. Ранее в Великобритании начался национальный траур в связи со смертью Елизаветы II. Королева скончалась днем 8 сентября в летнем поместье Балморал на 97-м году жизни. Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании 6 сентября. Тогда она встретилась с королевой Елизаветой II, которая поручила сформировать правительство.