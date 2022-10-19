Консервативная партия Британии хочет вернуть Джонсона на пост премьер-министра

19 октября 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

В Британии захотели вернуть Бориса Джонсона на пост премьер-министра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Провалы в начале правления премьер-министра Великобритании Лиз Трасс подтолкнули членов Консервативной партии к предложениям о возврате Бориса Джонсона на пост премьер-министра. Об этом говорится в петиции с требованием восстановить Джонсона в его законном статусе. «Более 10 000 членов и сторонников Консервативной партии поддержали петицию, требуя, чтобы Борис Джонсон был «восстановлен в его законном статусе, чтобы возглавить нашу партию к следующим всеобщим выборам и обеспечить Великобритании большое будущее», — сообщает «Ридус». Также идут разговоры о том, чтобы утвердить в качестве премьер-министра Риши Сунака Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. Результаты выборов разочаровали более 50% британцев. Джонсон после отставки собирался возглавить партийную группу «Консервативные друзья Украины», передает «Национальная служба новостей».

Провалы в начале правления премьер-министра Великобритании Лиз Трасс подтолкнули членов Консервативной партии к предложениям о возврате Бориса Джонсона на пост премьер-министра. Об этом говорится в петиции с требованием восстановить Джонсона в его законном статусе. «Более 10 000 членов и сторонников Консервативной партии поддержали петицию, требуя, чтобы Борис Джонсон был «восстановлен в его законном статусе, чтобы возглавить нашу партию к следующим всеобщим выборам и обеспечить Великобритании большое будущее», — сообщает «Ридус». Также идут разговоры о том, чтобы утвердить в качестве премьер-министра Риши Сунака Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. Результаты выборов разочаровали более 50% британцев. Джонсон после отставки собирался возглавить партийную группу «Консервативные друзья Украины», передает «Национальная служба новостей».