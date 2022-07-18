Захарова напомнила Лиз Трасс о ее «позоре» на встрече с Лавровым

Мария Захарова назвала Лиз Трасс «дурно образованной» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «опозорилась» на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Такое заявление в своем telegram-канале сделала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины „вызвать на разговор и осадить“ Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит и путала географические названия. Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа. Это вы еще не видели Лиз Трасс за столом в ходе ланча. В отсутствие элементарных манер, она сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб», — написала Захарова.

Ранее Трасс заявила, что готова «вызвать на разговор» президента России Владимира Путина и «осадить» Сергея Лаврова, пишет RT. Глава МИД Британии уточнила, что готова на разговор с Путиным только в присутствии «таких крупных стран, как Индия и Индонезия».