Захарова напомнила Лиз Трасс о ее «позоре» на встрече с Лавровым

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова назвала Лиз Трасс «дурно образованной» Фото:

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «опозорилась» на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Такое заявление в своем telegram-канале сделала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины „вызвать на разговор и осадить“ Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит и путала географические названия. Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа. Это вы еще не видели Лиз Трасс за столом в ходе ланча. В отсутствие элементарных манер, она сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб», — написала Захарова.

Ранее Трасс заявила, что готова «вызвать на разговор» президента России Владимира Путина и «осадить» Сергея Лаврова, пишет RT. Глава МИД Британии уточнила, что готова на разговор с Путиным только в присутствии «таких крупных стран, как Индия и Индонезия».

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «опозорилась» на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Такое заявление в своем telegram-канале сделала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины „вызвать на разговор и осадить“ Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит и путала географические названия. Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа. Это вы еще не видели Лиз Трасс за столом в ходе ланча. В отсутствие элементарных манер, она сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб», — написала Захарова. Ранее Трасс заявила, что готова «вызвать на разговор» президента России Владимира Путина и «осадить» Сергея Лаврова, пишет RT. Глава МИД Британии уточнила, что готова на разговор с Путиным только в присутствии «таких крупных стран, как Индия и Индонезия».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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