20 октября 2022

На курганской границе с Казахстаном задержали 11 тонн чилийского лосося

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
Через пункт пропуска границы в Курганской области не пропустили машину с лососем (архивное фото) Фото:

В Курганской области на российско—казахстанском участке государственной границы в пункте пропуска «Петухово» задержали машину, которая перевозила более 11 тонн чилийского лосося. Рыбу через территорию региона пытались перевезти из Казахстана в Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована на сайте управления Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям.

«Машина из Казахстана в Санкт-Петербург перевозила 11 200 кг мороженного лосося производства Чили. В ветеринарном сопроводительном сертификате было неверно указано наименование производителя продукции. По документам следовало, что рыба произведена якобы в Казахстане», — говорится в сообщении ведомства. Нарушение выявили сотрудники управления Россельхознадзора и специалисты пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Автомобилю запретили въезжать в Россию.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году через Курганскую область из Киргизии в Новосибирск пытались перевезти более 18 тонн контрафактного лосося. Тогда было возбуждено дело об административном правонарушении, а груз вернули в Киргизию.

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В Курганской области на российско—казахстанском участке государственной границы в пункте пропуска «Петухово» задержали машину, которая перевозила более 11 тонн чилийского лосося. Рыбу через территорию региона пытались перевезти из Казахстана в Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована на сайте управления Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям. «Машина из Казахстана в Санкт-Петербург перевозила 11 200 кг мороженного лосося производства Чили. В ветеринарном сопроводительном сертификате было неверно указано наименование производителя продукции. По документам следовало, что рыба произведена якобы в Казахстане», — говорится в сообщении ведомства. Нарушение выявили сотрудники управления Россельхознадзора и специалисты пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Автомобилю запретили въезжать в Россию. Ранее URA.RU писало, что в прошлом году через Курганскую область из Киргизии в Новосибирск пытались перевезти более 18 тонн контрафактного лосося. Тогда было возбуждено дело об административном правонарушении, а груз вернули в Киргизию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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