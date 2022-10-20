На курганской границе с Казахстаном задержали 11 тонн чилийского лосося

В Курганской области на российско—казахстанском участке государственной границы в пункте пропуска «Петухово» задержали машину, которая перевозила более 11 тонн чилийского лосося. Рыбу через территорию региона пытались перевезти из Казахстана в Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована на сайте управления Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям.
«Машина из Казахстана в Санкт-Петербург перевозила 11 200 кг мороженного лосося производства Чили. В ветеринарном сопроводительном сертификате было неверно указано наименование производителя продукции. По документам следовало, что рыба произведена якобы в Казахстане», — говорится в сообщении ведомства. Нарушение выявили сотрудники управления Россельхознадзора и специалисты пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Автомобилю запретили въезжать в Россию.
Ранее URA.RU писало, что в прошлом году через Курганскую область из Киргизии в Новосибирск пытались перевезти более 18 тонн контрафактного лосося. Тогда было возбуждено дело об административном правонарушении, а груз вернули в Киргизию.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45