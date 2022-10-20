Тюменца подозревают в убийстве своего четырехмесячного ребенка

Жителя Тюмени подозревают в убийстве своей четырехмесячной дочери. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР.
«По версии следствия, в ночь на 21 октября, 41-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою супругу и нанес повреждения четырехмесячной дочери. Обе были госпитализированы. От полученных повреждений, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался, женщине оказывается медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица), ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
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