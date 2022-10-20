Тюменца подозревают в убийстве своего четырехмесячного ребенка

21 октября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителя Тюмени подозревают в убийстве своей четырехмесячной дочери. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР. «По версии следствия, в ночь на 21 октября, 41-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою супругу и нанес повреждения четырехмесячной дочери. Обе были госпитализированы. От полученных повреждений, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался, женщине оказывается медицинская помощь», — рассказали в ведомстве. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица), ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Жителя Тюмени подозревают в убийстве своей четырехмесячной дочери. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР. «По версии следствия, в ночь на 21 октября, 41-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою супругу и нанес повреждения четырехмесячной дочери. Обе были госпитализированы. От полученных повреждений, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался, женщине оказывается медицинская помощь», — рассказали в ведомстве. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица), ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.