Пермский капитан в Тюмени показал, как обучают мобилизованных разведчиков

Пермский капитан выложил видео с отработкой отходов с мобилизованными разведчиками в учебном центре

Резервисты обучатся с утра до вечера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Капитан Михаил Жихарев из Перми показал, как обучает мобилизованных разведчиков в учебном центре в Тюмени. Ролик с обучением военнослужащий выложил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Работаем 24 на 7. Сегодня работаем с подразделениями военной разведки, отрабатываем один из видов отходов. Так что поменьше уныния, а побольше тренировок», — пишет на странице капитан.

Сам Жихарев отмечает, что занимается с бойцами с 5:40 и к вечеру уже устает. Также он пишет, что спит по часу в день. На видео резервистам капитан говорит, что понимает уставших солдат, которые стреляли целый день на полигоне, но у них впереди еще занятия.

О начале мобилизации в России объявил президент Владимир Путин 21 сентября. О завершении мобилизационных мероприятий в Пермском крае заявил губернатор Дмитрий Махонин.