20 октября 2022

Пермский капитан в Тюмени показал, как обучают мобилизованных разведчиков

Пермский капитан выложил видео с отработкой отходов с мобилизованными разведчиками в учебном центре
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Открытие военного учебного центра в КГУ. Курган, курсанты, армия, военные, солдаты, призывники, новобранцы, призывники, призывной пункт, военное училище, студенты, срочники, учебка, учебная часть
Резервисты обучатся с утра до вечера Фото:

Капитан Михаил Жихарев из Перми показал, как обучает мобилизованных разведчиков в учебном центре в Тюмени. Ролик с обучением военнослужащий выложил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Работаем 24 на 7. Сегодня работаем с подразделениями военной разведки, отрабатываем один из видов отходов. Так что поменьше уныния, а побольше тренировок», — пишет на странице капитан.

Сам Жихарев отмечает, что занимается с бойцами с 5:40 и к вечеру уже устает. Также он пишет, что спит по часу в день. На видео резервистам капитан говорит, что понимает уставших солдат, которые стреляли целый день на полигоне, но у них впереди еще занятия.

О начале мобилизации в России объявил президент Владимир Путин 21 сентября. О завершении мобилизационных мероприятий в Пермском крае заявил губернатор Дмитрий Махонин.

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Капитан Михаил Жихарев из Перми показал, как обучает мобилизованных разведчиков в учебном центре в Тюмени. Ролик с обучением военнослужащий выложил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». «Работаем 24 на 7. Сегодня работаем с подразделениями военной разведки, отрабатываем один из видов отходов. Так что поменьше уныния, а побольше тренировок», — пишет на странице капитан. Сам Жихарев отмечает, что занимается с бойцами с 5:40 и к вечеру уже устает. Также он пишет, что спит по часу в день. На видео резервистам капитан говорит, что понимает уставших солдат, которые стреляли целый день на полигоне, но у них впереди еще занятия. О начале мобилизации в России объявил президент Владимир Путин 21 сентября. О завершении мобилизационных мероприятий в Пермском крае заявил губернатор Дмитрий Махонин.
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