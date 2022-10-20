В ХМАО из горящей квартиры эвакуировали мужчину. Видео

21 октября 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

В Сургуте пожар в многоквартирном доме Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) вспыхнул пожар в многоквартирном доме по улице Кайдалова. Об этом сообщается в местном telegram-канале. «На пятом этаже дома Кайдалова 28 загорелась двухкомнатная квартира. Спасатели выяснили, что внутри жилища находится человек. Они эвакуировали пострадавшего и передали его медикам», — говорится в сообщении. Со слов очевидцев мужчина не подавал признаков жизни. Бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия и восстановила сердцебиение. Пострадавший госпитализирован в больницу. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре на заправке в ХМАО пострадали два человека. Одну из пострадавших госпитализировали, второй медики оказывали помощь на месте.

В Сургуте (ХМАО) вспыхнул пожар в многоквартирном доме по улице Кайдалова. Об этом сообщается в местном telegram-канале. «На пятом этаже дома Кайдалова 28 загорелась двухкомнатная квартира. Спасатели выяснили, что внутри жилища находится человек. Они эвакуировали пострадавшего и передали его медикам», — говорится в сообщении. Со слов очевидцев мужчина не подавал признаков жизни. Бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия и восстановила сердцебиение. Пострадавший госпитализирован в больницу. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре на заправке в ХМАО пострадали два человека. Одну из пострадавших госпитализировали, второй медики оказывали помощь на месте.