В Сургуте (ХМАО) вспыхнул пожар в многоквартирном доме по улице Кайдалова. Об этом сообщается в местном telegram-канале.
«На пятом этаже дома Кайдалова 28 загорелась двухкомнатная квартира. Спасатели выяснили, что внутри жилища находится человек. Они эвакуировали пострадавшего и передали его медикам», — говорится в сообщении.
Со слов очевидцев мужчина не подавал признаков жизни. Бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия и восстановила сердцебиение. Пострадавший госпитализирован в больницу.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре на заправке в ХМАО пострадали два человека. Одну из пострадавших госпитализировали, второй медики оказывали помощь на месте.
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