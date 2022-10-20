20 октября 2022

В ХМАО из горящей квартиры эвакуировали мужчину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар, огонь
В Сургуте пожар в многоквартирном доме Фото:

В Сургуте (ХМАО) вспыхнул пожар в многоквартирном доме по улице Кайдалова. Об этом сообщается в местном telegram-канале.

«На пятом этаже дома Кайдалова 28 загорелась двухкомнатная квартира. Спасатели выяснили, что внутри жилища находится человек. Они эвакуировали пострадавшего и передали его медикам», — говорится в сообщении.

Со слов очевидцев мужчина не подавал признаков жизни. Бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия и восстановила сердцебиение. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре на заправке в ХМАО пострадали два человека. Одну из пострадавших госпитализировали, второй медики оказывали помощь на месте.

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В Сургуте (ХМАО) вспыхнул пожар в многоквартирном доме по улице Кайдалова. Об этом сообщается в местном telegram-канале. «На пятом этаже дома Кайдалова 28 загорелась двухкомнатная квартира. Спасатели выяснили, что внутри жилища находится человек. Они эвакуировали пострадавшего и передали его медикам», — говорится в сообщении. Со слов очевидцев мужчина не подавал признаков жизни. Бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия и восстановила сердцебиение. Пострадавший госпитализирован в больницу. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре на заправке в ХМАО пострадали два человека. Одну из пострадавших госпитализировали, второй медики оказывали помощь на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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