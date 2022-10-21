Жительница Кургана оплатила свои покупки чужой банковской картой

Жительница Кургана нашла на улице банковскую карту, утерянную ребенком, и оплатила ей свои покупки. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.
«Обвиняемая, находясь возле одного из домов по ул. Куйбышева в Кургане, нашла на земле банковскую карту, которую потерял ребенок. Женщина оплатила свои покупки в продуктовом магазине этой картой, а затем, чтобы скрыть следы кражи, оставила ее в коробке с чеками в одной из аптек», — сообщают в ведомстве.
Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража, совершенная с банковского счета». Обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Дело будет рассматриваться по существу в суде.
Ранее URA.RU писало, что другая жительница Кургана, гуляя с ребенком, нашла банковскую карту. Она оплатила ей сок, сигареты и оказалась в суде.
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