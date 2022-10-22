Покинувших Николаев украинцев обязали платить за отопление в квартирах

Жители Николаева, покинувшие свои дома, обязаны платить за отопление в квартирах. Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич.
«Кто-то платит онлайн, находясь на расстоянии, а есть люди, у которых эти долги накапливаются. Они потом будут принимать решение, как с этим быть», — приводит его слова украинское издание «Суспiльне» («Общественное»).
С начала октября Россия в рамках спецоперации с помощью высокоточного оружия наносит удары по критической инфраструктуре, а также военным объектам Украины. Сообщалось, что предстоящая зима принесет Украине большие испытания. В связи с этим Евросоюз обещал развернуть в трех городах страны временные зимние убежища для жителей. Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко запретил гражданам включать отопление до ноября. Вместо этого власти Киева утвердили программу по закупке дров и печек-буржуек на 563 миллиона гривен (15,2 млн долларов).
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Жители Николаева, покинувшие свои дома, обязаны платить за отопление в квартирах. Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич. «Кто-то платит онлайн, находясь на расстоянии, а есть люди, у которых эти долги накапливаются. Они потом будут принимать решение, как с этим быть», — приводит его слова украинское издание «Суспiльне» («Общественное»). С начала октября Россия в рамках спецоперации с помощью высокоточного оружия наносит удары по критической инфраструктуре, а также военным объектам Украины. Сообщалось, что предстоящая зима принесет Украине большие испытания. В связи с этим Евросоюз обещал развернуть в трех городах страны временные зимние убежища для жителей. Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко запретил гражданам включать отопление до ноября. Вместо этого власти Киева утвердили программу по закупке дров и печек-буржуек на 563 миллиона гривен (15,2 млн долларов).