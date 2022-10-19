19 октября 2022

Евросоюз развернет на Украине временные убежища для холодной зимы

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
Предстоящая зима принесет большие испытания для украинцев, считают в ЕС Фото:

Предстоящая зима принесет Украине большие испытания, поэтому Евросоюз развернет в трех городах страны временные зимние убежища для жителей и дополнительную гуманитарную помощь в размере 175 млн евро. Об этом заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

«Предстоящая зима, вероятно, принесет Украине большие испытания, и мы должны быть готовы. Временные зимние убежища будут развернуты в трех различных регионах Украины — в Ровно, Буче и Харькове. Евросоюз также увеличит на 175 млн гуманитарную помощь, чтобы предоставить наиболее уязвимым украинцам доступ к <…> защите от зимних холодов», — приводит ТАСС слова еврокомиссара.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко призвал жителей страны подготовиться к «тепловой миграции» и в случае необходимости предстоящей зимой переезжать к знакомым или родственникам с запасами дров и угля. Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко запретил украинцам включать отопление до ноября. Из-за острой нехватки ресурсов власти Киева утвердили программу по закупке дров и печек-буржуек на 563 миллиона гривен (15,2 млн долларов) для прифронтовых областей.

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Предстоящая зима принесет Украине большие испытания, поэтому Евросоюз развернет в трех городах страны временные зимние убежища для жителей и дополнительную гуманитарную помощь в размере 175 млн евро. Об этом заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. «Предстоящая зима, вероятно, принесет Украине большие испытания, и мы должны быть готовы. Временные зимние убежища будут развернуты в трех различных регионах Украины — в Ровно, Буче и Харькове. Евросоюз также увеличит на 175 млн гуманитарную помощь, чтобы предоставить наиболее уязвимым украинцам доступ к <…> защите от зимних холодов», — приводит ТАСС слова еврокомиссара. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко призвал жителей страны подготовиться к «тепловой миграции» и в случае необходимости предстоящей зимой переезжать к знакомым или родственникам с запасами дров и угля. Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко запретил украинцам включать отопление до ноября. Из-за острой нехватки ресурсов власти Киева утвердили программу по закупке дров и печек-буржуек на 563 миллиона гривен (15,2 млн долларов) для прифронтовых областей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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