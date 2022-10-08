Власти Украины закупят дрова и печки-буржуйки на 15 млн долларов

09 октября 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Восемь прифронтовых регионов Украины получат запасы дров и печек-буржуек, сообщил Денис Шмыгаль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Украины утвердили программу по закупке дров и печек-буржуек на 563 миллиона гривен (15,2 млн долларов) для прифронтовых областей. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «[15,2 миллиона долларов] правительство выделяет восемь областям для приобретения дров и их бесплатной раздачи населению в прифронтовых территориях. Утверждаем также порядок распределения и доставки этих дров к людям», — написал Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. Украинский премьер уточнил, что средства выделены для общин в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. Также он рассказал, что по поручению кабмина Украины будет произведено шесть тысяч буржуек и заготовлено шесть тысяч кубов дров для Херсонской области. В августе глава военной администрации подконтрольной Украине части Запорожья Александр Старух призвал жителей в соцсетях запасаться дровами и готовиться к отопительному сезону. Мэр Львова Андрей Садовой так же посоветовал жителям запастить дровами на зиму. Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко запретил украинцам включать отопление до ноября. Также Витренко предлагал отказаться от газа и перейти на отопление биомассой и мусором, пишет RT.

Правительство Украины утвердили программу по закупке дров и печек-буржуек на 563 миллиона гривен (15,2 млн долларов) для прифронтовых областей. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «[15,2 миллиона долларов] правительство выделяет восемь областям для приобретения дров и их бесплатной раздачи населению в прифронтовых территориях. Утверждаем также порядок распределения и доставки этих дров к людям», — написал Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. Украинский премьер уточнил, что средства выделены для общин в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. Также он рассказал, что по поручению кабмина Украины будет произведено шесть тысяч буржуек и заготовлено шесть тысяч кубов дров для Херсонской области. В августе глава военной администрации подконтрольной Украине части Запорожья Александр Старух призвал жителей в соцсетях запасаться дровами и готовиться к отопительному сезону. Мэр Львова Андрей Садовой так же посоветовал жителям запастить дровами на зиму. Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко запретил украинцам включать отопление до ноября. Также Витренко предлагал отказаться от газа и перейти на отопление биомассой и мусором, пишет RT.