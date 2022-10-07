Украинцам запретили включать отопление до ноября

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Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
Глава «Нафтогаза» призвал украинцев отказаться от отопления ради поддержки ВСУ Фото:

Отопительный сезон на Украине должен начинаться с ноября, так как у страны нет необходимых для отопления запасов газа. Об этом заявил глава украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Погодные условия разрешают начать отопительный сезон с ноября. Что бы очень помогло стране меньше закупать импортированного газа по 100 грн за кубометр и тратить эти средства на армию», — написал Витренко в соцсети.

Глава «Нафтогаз» возмутился расточительностью региональных властей. «Только начало октября, а местные органы власти в украинских городах принимают решение, чтобы тепловики уже включали отопление», — написал Витренко, сопроводив пост грустным эмодзи. По его словам, добываемого «Нафтегазом» газа не хватит, чтобы покрыть нужды населения и компаний, технически обеспечивающих население теплом и газом.

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Отопительный сезон на Украине должен начинаться с ноября, так как у страны нет необходимых для отопления запасов газа. Об этом заявил глава украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. «Погодные условия разрешают начать отопительный сезон с ноября. Что бы очень помогло стране меньше закупать импортированного газа по 100 грн за кубометр и тратить эти средства на армию», — написал Витренко в соцсети. Глава «Нафтогаз» возмутился расточительностью региональных властей. «Только начало октября, а местные органы власти в украинских городах принимают решение, чтобы тепловики уже включали отопление», — написал Витренко, сопроводив пост грустным эмодзи. По его словам, добываемого «Нафтегазом» газа не хватит, чтобы покрыть нужды населения и компаний, технически обеспечивающих население теплом и газом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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