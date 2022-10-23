23 октября 2022

Володин обвинил США и ЕС в спонсорстве терроризма за помощь Украине

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Организационное собрание фракции политической партии
США и ЕС являются пособниками террористов, поддерживая Украину, считает Володин Фото:
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США и Евросоюз выступают в качестве пособников террористов, оказывая финансовую и военную помощь украинским властям, которые предпринимают попытки создания ядерной «грязной бомбы». Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — написал Володин в своем telegram-канале. Спикер напомнил, что власти Украины инициировали разработку «грязной бомбы», при этом, нанося регулярные удары по гражданской инфраструктуре.

Ранее стало известно, что Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Официальные украинские лица отрицают покупки «грязной бомбы».

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США и Евросоюз выступают в качестве пособников террористов, оказывая финансовую и военную помощь украинским властям, которые предпринимают попытки создания ядерной «грязной бомбы». Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — написал Володин в своем telegram-канале. Спикер напомнил, что власти Украины инициировали разработку «грязной бомбы», при этом, нанося регулярные удары по гражданской инфраструктуре. Ранее стало известно, что Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Официальные украинские лица отрицают покупки «грязной бомбы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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