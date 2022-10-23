В Киеве отрицают покупку «грязной бомбы»

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг украины, зеленский владимир
Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет «грязных бомб» Фото:

Киев не собирается приобретать ядерную «грязную бомбу». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ранее источники российских СМИ сообщили, что Киев готовит на территории своей страны провокацию с «грязной бомбой» или маломощным ядерным боеприпасом.

«Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких „грязных бомб“ и мы не планируем покупать их», — заявил Кулеба. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее источники РИА Новости из разных стран сообщили, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил об этом глав военных ведомств Франции, Турции и Великобритании.

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Киев не собирается приобретать ядерную «грязную бомбу». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ранее источники российских СМИ сообщили, что Киев готовит на территории своей страны провокацию с «грязной бомбой» или маломощным ядерным боеприпасом. «Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких „грязных бомб“ и мы не планируем покупать их», — заявил Кулеба. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Ранее источники РИА Новости из разных стран сообщили, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил об этом глав военных ведомств Франции, Турции и Великобритании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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