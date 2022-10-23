В Киеве отрицают покупку «грязной бомбы»

23 октября 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет «грязных бомб» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Киев не собирается приобретать ядерную «грязную бомбу». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ранее источники российских СМИ сообщили, что Киев готовит на территории своей страны провокацию с «грязной бомбой» или маломощным ядерным боеприпасом. «Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких „грязных бомб“ и мы не планируем покупать их», — заявил Кулеба. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Ранее источники РИА Новости из разных стран сообщили, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил об этом глав военных ведомств Франции, Турции и Великобритании.

Киев не собирается приобретать ядерную «грязную бомбу». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ранее источники российских СМИ сообщили, что Киев готовит на территории своей страны провокацию с «грязной бомбой» или маломощным ядерным боеприпасом. «Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких „грязных бомб“ и мы не планируем покупать их», — заявил Кулеба. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Ранее источники РИА Новости из разных стран сообщили, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил об этом глав военных ведомств Франции, Турции и Великобритании.