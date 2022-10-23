В ЯНАО ожидается резкое похолодание и сильный ветер

В регионе похолодает до -13 градусов
На этой неделе в ЯНАО ожидается похолодание и сильный ветер. Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что температура понизится до -13 градусов.
Во вторник обещают -4, -8 градусов и небольшой снег. Порывы северо-восточного ветра достигнут 11 метров в секунду. В среду похолодает до -9 градусов, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. В четверг осадков не обещают, а столбики термометров достигнут -13 градусов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выпал первый снег. Об этом написали жители Салехарда.
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