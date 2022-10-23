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21 октября 2022

В ЯНАО ожидается резкое похолодание и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег сезона. Пермь, первый снег, снег в городе, виды города с высоты
В регионе похолодает до -13 градусов Фото:

На этой неделе в ЯНАО ожидается похолодание и сильный ветер. Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что температура понизится до -13 градусов.

Во вторник обещают -4, -8 градусов и небольшой снег. Порывы северо-восточного ветра достигнут 11 метров в секунду. В среду похолодает до -9 градусов, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. В четверг осадков не обещают, а столбики термометров достигнут -13 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выпал первый снег. Об этом написали жители Салехарда.

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На этой неделе в ЯНАО ожидается похолодание и сильный ветер. Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что температура понизится до -13 градусов. Во вторник обещают -4, -8 градусов и небольшой снег. Порывы северо-восточного ветра достигнут 11 метров в секунду. В среду похолодает до -9 градусов, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. В четверг осадков не обещают, а столбики термометров достигнут -13 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выпал первый снег. Об этом написали жители Салехарда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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