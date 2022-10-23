На базе Введенского филиала Центра помощи детям №1 в Курганской области создадут детский мусорный мини-завод с роботами из конструктора LEGO. На его создание потратят один миллион рублей. Об этом сообщается в правительственном telegram-канале «Курганская область официально».
«Введенский филиал Центра помощи детям №1 стал победителем грантового конкурса „Вклад в будущее“. Грант в размере одного миллиона рублей направят на создание детского ЭкоМиниЗавода по сортировке и переработке мусора. Ребята создадут роботов из конструктора LEGO, а специальная программа научит их сортировке и переработке мусора. Своим примером ребята хотят показать, как одновременно решить экологическую проблему в нашем регионе», — говорится в сообщении. На деньги гранта оборудуют новый компьютерный класс, чтобы воспитанники Центра помощи смогли закончить проект и запустить мини-завод в работу.
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