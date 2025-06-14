14 июня 2025

В Кургане в конце июня перенесли время прибытия и отправки московских рейсов

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Отправка и прибытие рейсов 22, 29 и 30 июня будет производиться в другое время
Отправка и прибытие рейсов 22, 29 и 30 июня будет производиться в другое время Фото:

В Кургане перенесли время прибытия и отправки московских авиарейсов, которые запланированы в конце июня. Об этом сообщается на сайте курганского аэропорта.

«Перенос рейсов 22 и 29 июня: прибытие из Москвы ТИ-1093 в 14:50; вылет в Москву ТИ-1094 в 16:00. Также 30 июня прибытие рейса ТИ-1093 из Москвы переносится на 14:50. Вылет ТИ-1094 в Москву переносится на 16:00», — сообщается на сайте аэропорта.

Причины изменений расписания в конце июня на сайте аэропорта не уточняются. Однако подобные корректировки уже происходили в прошлом месяце из-за угроз безопасности.

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В Кургане перенесли время прибытия и отправки московских авиарейсов, которые запланированы в конце июня. Об этом сообщается на сайте курганского аэропорта. «Перенос рейсов 22 и 29 июня: прибытие из Москвы ТИ-1093 в 14:50; вылет в Москву ТИ-1094 в 16:00. Также 30 июня прибытие рейса ТИ-1093 из Москвы переносится на 14:50. Вылет ТИ-1094 в Москву переносится на 16:00», — сообщается на сайте аэропорта. Причины изменений расписания в конце июня на сайте аэропорта не уточняются. Однако подобные корректировки уже происходили в прошлом месяце из-за угроз безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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