В Кургане в конце июня перенесли время прибытия и отправки московских рейсов

Отправка и прибытие рейсов 22, 29 и 30 июня будет производиться в другое время
В Кургане перенесли время прибытия и отправки московских авиарейсов, которые запланированы в конце июня. Об этом сообщается на сайте курганского аэропорта.
«Перенос рейсов 22 и 29 июня: прибытие из Москвы ТИ-1093 в 14:50; вылет в Москву ТИ-1094 в 16:00. Также 30 июня прибытие рейса ТИ-1093 из Москвы переносится на 14:50. Вылет ТИ-1094 в Москву переносится на 16:00», — сообщается на сайте аэропорта.
Причины изменений расписания в конце июня на сайте аэропорта не уточняются. Однако подобные корректировки уже происходили в прошлом месяце из-за угроз безопасности.
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