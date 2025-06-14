Авария произошла с участием мотоциклиста
В городе Щучье Курганской области произошла авария с участием мотоциклиста и легкового автомобиля. Оба транспортных средства разбиты вдребезги. Об этом рассказали очевидцы.
«Авария с участием мотоциклиста в Щучье», — сообщается в паблике «ЧП Курган» ВК. Очевидцы прислали видео с места ДТП. По предварительным данным, авария была 14 июня, пострадавших нет.
На видео можно разглядеть разбитые мотоцикл и иномарку. Рядом ходят местные жители.
В Госавтоинспекцию по региону направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
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