14 июня 2025

«Иномарка разбита вдребезги, а от мотоцикла отлетели куски»: курганцы попали в жесткое ДТП. Видео

В курганском городе Щучье столкнулись мотоциклист и легковушка
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла с участием мотоциклиста
Авария произошла с участием мотоциклиста Фото:

В городе Щучье Курганской области произошла авария с участием мотоциклиста и легкового автомобиля. Оба транспортных средства разбиты вдребезги. Об этом рассказали очевидцы.

«Авария с участием мотоциклиста в Щучье», — сообщается в паблике «ЧП Курган» ВК. Очевидцы прислали видео с места ДТП. По предварительным данным, авария была 14 июня, пострадавших нет.

На видео можно разглядеть разбитые мотоцикл и иномарку. Рядом ходят местные жители.

В Госавтоинспекцию по региону направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 

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В городе Щучье Курганской области произошла авария с участием мотоциклиста и легкового автомобиля. Оба транспортных средства разбиты вдребезги. Об этом рассказали очевидцы. «Авария с участием мотоциклиста в Щучье», — сообщается в паблике «ЧП Курган» ВК. Очевидцы прислали видео с места ДТП. По предварительным данным, авария была 14 июня, пострадавших нет. На видео можно разглядеть разбитые мотоцикл и иномарку. Рядом ходят местные жители. В Госавтоинспекцию по региону направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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