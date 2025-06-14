Хорошо клевало на реке
Житель Кургана похвастался богатым уловом. Его ждала рыбацкая удача в районе поселка Смолино. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Рыбачил на Тоболе возле Смолино. Наловил кучу рыбы», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК. К посту прикреплено фото солидного улова.
Ранее горожанин поймал на удочку больших карасей за культурным центром «Курган» на Тоболе. Рыбачил он с четырех до восьми часов утра.
Улов на реке Тобол
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