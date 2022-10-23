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21 октября 2022

Мобилизованный курганец пожаловался на незаконные прогулы на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец пожаловался на работодателя, поставившему ему прогул за посещение военкомата по повестке Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованным курганец пожаловался, что работодатель поставил ему прогул в тот день, когда он пришел по повестке в военкомат. Соответствующий пост опубликован в группе «Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Приходил в военкомат по повестке, работодатель просит бумагу, где были бы проставлены дата и время посещения военкомата. Из-за отсутствия этой бумаги у меня по факту уже 4 прогула, будет пятый (повестка на 24 октября)», — пишет пользователь Руслан Зернов. По его словам, если сотрудника вызывают по повестке, работодатель обязан оплатить ему рабочий день и не ставить прогул.

В ответ на пост мужчины официальный аккаунт «Объясняем. Курганская область» представил информацию от областного военного комиссариата. «Вызов в военкомат осуществляется по повестке, которая является документом, в том числе для работодателя. Соответственно, никакого прогула работодатель поставить не может. Неявка по повестке считается уклонением от мобилизации и влечет уголовную ответственность», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что отправки в военные части курганцев, получивших повестки по частичной мобилизации, возобновятся с 24 октября. Планируется, что сборы призывников для отправки пройдут во второй половине дня.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.

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Мобилизованным курганец пожаловался, что работодатель поставил ему прогул в тот день, когда он пришел по повестке в военкомат. Соответствующий пост опубликован в группе «Курган» соцсети «ВКонтакте». «Приходил в военкомат по повестке, работодатель просит бумагу, где были бы проставлены дата и время посещения военкомата. Из-за отсутствия этой бумаги у меня по факту уже 4 прогула, будет пятый (повестка на 24 октября)», — пишет пользователь Руслан Зернов. По его словам, если сотрудника вызывают по повестке, работодатель обязан оплатить ему рабочий день и не ставить прогул. В ответ на пост мужчины официальный аккаунт «Объясняем. Курганская область» представил информацию от областного военного комиссариата. «Вызов в военкомат осуществляется по повестке, которая является документом, в том числе для работодателя. Соответственно, никакого прогула работодатель поставить не может. Неявка по повестке считается уклонением от мобилизации и влечет уголовную ответственность», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что отправки в военные части курганцев, получивших повестки по частичной мобилизации, возобновятся с 24 октября. Планируется, что сборы призывников для отправки пройдут во второй половине дня. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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