Мобилизованный курганец пожаловался на незаконные прогулы на работе

24 октября 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Курганец пожаловался на работодателя, поставившему ему прогул за посещение военкомата по повестке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованным курганец пожаловался, что работодатель поставил ему прогул в тот день, когда он пришел по повестке в военкомат. Соответствующий пост опубликован в группе «Курган» соцсети «ВКонтакте». «Приходил в военкомат по повестке, работодатель просит бумагу, где были бы проставлены дата и время посещения военкомата. Из-за отсутствия этой бумаги у меня по факту уже 4 прогула, будет пятый (повестка на 24 октября)», — пишет пользователь Руслан Зернов. По его словам, если сотрудника вызывают по повестке, работодатель обязан оплатить ему рабочий день и не ставить прогул. В ответ на пост мужчины официальный аккаунт «Объясняем. Курганская область» представил информацию от областного военного комиссариата. «Вызов в военкомат осуществляется по повестке, которая является документом, в том числе для работодателя. Соответственно, никакого прогула работодатель поставить не может. Неявка по повестке считается уклонением от мобилизации и влечет уголовную ответственность», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что отправки в военные части курганцев, получивших повестки по частичной мобилизации, возобновятся с 24 октября. Планируется, что сборы призывников для отправки пройдут во второй половине дня. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.

Мобилизованным курганец пожаловался, что работодатель поставил ему прогул в тот день, когда он пришел по повестке в военкомат. Соответствующий пост опубликован в группе «Курган» соцсети «ВКонтакте». «Приходил в военкомат по повестке, работодатель просит бумагу, где были бы проставлены дата и время посещения военкомата. Из-за отсутствия этой бумаги у меня по факту уже 4 прогула, будет пятый (повестка на 24 октября)», — пишет пользователь Руслан Зернов. По его словам, если сотрудника вызывают по повестке, работодатель обязан оплатить ему рабочий день и не ставить прогул. В ответ на пост мужчины официальный аккаунт «Объясняем. Курганская область» представил информацию от областного военного комиссариата. «Вызов в военкомат осуществляется по повестке, которая является документом, в том числе для работодателя. Соответственно, никакого прогула работодатель поставить не может. Неявка по повестке считается уклонением от мобилизации и влечет уголовную ответственность», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что отправки в военные части курганцев, получивших повестки по частичной мобилизации, возобновятся с 24 октября. Планируется, что сборы призывников для отправки пройдут во второй половине дня. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.