В курганском военкомате рассказали о новой дате отправки мобилизованных

Отправки в военные части курганцев, получивших повестки в рамках частичной мобилизации, возобновятся в регионе с 24 октября. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.
«Сегодня отправок мобилизованных не было. Новую партию граждан Курганской области планируется отправить в военную часть 24 октября», — рассказали в военкомате. Отправка курганцев произойдет во второй половине понедельника от КЦ «Курган».
Информацию о переносе даты явки URA.RU сообщили сразу несколько курганцев, получивших повестки на 21 число. Большинству граждан сотрудники городского военкомата предписали явиться с вещами в понедельник, 24 октября.
Ранее URA.RU сообщало, что явившихся по повесткам курганцев отправили с пункта сбора по домам. Граждан попросили вернуться с вещами в понедельник и вторник на следующей неделе.
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