В Ишиме водитель грузового Камаза сбросил мусор в местное озеро, чем вызвал негативную реакцию у местных жителей. Соответствующий пост был опубликован в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель уверяет, что такое указание получил от администрации города.
«Сегодня был выведен мусор в озеро Мергень, как сказал водитель — ему приказала администрация. А еще говорят администрация следит за порядком. Интересно за каким, если они сами мусор наводят», — написал анонимный автор поста.
Комментаторов также возмутила данная ситуация. «Засрали все. Сам водитель дурак что ли?» — поинтересовалась Марина Едзаева. Жители Тюменской области считают, что водитель обманул автора поста, в администрации таких указаний дать точно не могли. «Я не верю, водитель врет», — высказалась Людмила Бобылева.
В администрацию Ишима агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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