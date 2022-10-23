В Ишиме разразился скандал из-за сброшенного в озеро мусора. Фото

Водитель «Камаза» сбросил мусор в озеро Мергень в Ишиме

24 октября 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Водитель Камаза уверяет местных жителей, что сбросить мусор в озеро ему поручили в администрации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ишиме водитель грузового Камаза сбросил мусор в местное озеро, чем вызвал негативную реакцию у местных жителей. Соответствующий пост был опубликован в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель уверяет, что такое указание получил от администрации города. «Сегодня был выведен мусор в озеро Мергень, как сказал водитель — ему приказала администрация. А еще говорят администрация следит за порядком. Интересно за каким, если они сами мусор наводят», — написал анонимный автор поста. Комментаторов также возмутила данная ситуация. «Засрали все. Сам водитель дурак что ли?» — поинтересовалась Марина Едзаева. Жители Тюменской области считают, что водитель обманул автора поста, в администрации таких указаний дать точно не могли. «Я не верю, водитель врет», — высказалась Людмила Бобылева. В администрацию Ишима агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается. Водитель Камаза сбросил строительный мусор в ишимское озеро Группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте»

В Ишиме водитель грузового Камаза сбросил мусор в местное озеро, чем вызвал негативную реакцию у местных жителей. Соответствующий пост был опубликован в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель уверяет, что такое указание получил от администрации города. «Сегодня был выведен мусор в озеро Мергень, как сказал водитель — ему приказала администрация. А еще говорят администрация следит за порядком. Интересно за каким, если они сами мусор наводят», — написал анонимный автор поста. Комментаторов также возмутила данная ситуация. «Засрали все. Сам водитель дурак что ли?» — поинтересовалась Марина Едзаева. Жители Тюменской области считают, что водитель обманул автора поста, в администрации таких указаний дать точно не могли. «Я не верю, водитель врет», — высказалась Людмила Бобылева. В администрацию Ишима агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается.