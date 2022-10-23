23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

В Ишиме разразился скандал из-за сброшенного в озеро мусора. Фото

Водитель «Камаза» сбросил мусор в озеро Мергень в Ишиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол Курган, мусор в воде
Водитель Камаза уверяет местных жителей, что сбросить мусор в озеро ему поручили в администрации Фото:

В Ишиме водитель грузового Камаза сбросил мусор в местное озеро, чем вызвал негативную реакцию у местных жителей. Соответствующий пост был опубликован в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель уверяет, что такое указание получил от администрации города.

«Сегодня был выведен мусор в озеро Мергень, как сказал водитель — ему приказала администрация. А еще говорят администрация следит за порядком. Интересно за каким, если они сами мусор наводят», — написал анонимный автор поста.

Комментаторов также возмутила данная ситуация. «Засрали все. Сам водитель дурак что ли?» — поинтересовалась Марина Едзаева. Жители Тюменской области считают, что водитель обманул автора поста, в администрации таких указаний дать точно не могли. «Я не верю, водитель врет», — высказалась Людмила Бобылева.

В администрацию Ишима агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Водитель Камаза сбросил строительный мусор в ишимское озеро

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В Ишиме водитель грузового Камаза сбросил мусор в местное озеро, чем вызвал негативную реакцию у местных жителей. Соответствующий пост был опубликован в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель уверяет, что такое указание получил от администрации города. «Сегодня был выведен мусор в озеро Мергень, как сказал водитель — ему приказала администрация. А еще говорят администрация следит за порядком. Интересно за каким, если они сами мусор наводят», — написал анонимный автор поста. Комментаторов также возмутила данная ситуация. «Засрали все. Сам водитель дурак что ли?» — поинтересовалась Марина Едзаева. Жители Тюменской области считают, что водитель обманул автора поста, в администрации таких указаний дать точно не могли. «Я не верю, водитель врет», — высказалась Людмила Бобылева. В администрацию Ишима агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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