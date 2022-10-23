Под Тюменью сотрудник полиции погиб на охоте

Мужчина погиб в Тюменском районе 21 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменском районе сотрудник полиции погиб на охоте. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. Трагедия произошла поздно вечером 21 октября.

«Эксперт-криминалист поехал на охоту вместе с коллегой и его отцом. В какой-то момент мужчина остался один, а его спутники услышали выстрелы. Когда они нашли полицейского, тот был уже мертв», — рассказал инсайдер. Данных о подозреваемом в преступлении пока нет.

URA.RU направило запрос в управление СКР по Тюменской области. Ответ на него ожидается.