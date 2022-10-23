23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Под Тюменью сотрудник полиции погиб на охоте

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб в Тюменском районе 21 октября Фото:

В Тюменском районе сотрудник полиции погиб на охоте. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. Трагедия произошла поздно вечером 21 октября.

«Эксперт-криминалист поехал на охоту вместе с коллегой и его отцом. В какой-то момент мужчина остался один, а его спутники услышали выстрелы. Когда они нашли полицейского, тот был уже мертв», — рассказал инсайдер. Данных о подозреваемом в преступлении пока нет.

URA.RU направило запрос в управление СКР по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В Тюменском районе сотрудник полиции погиб на охоте. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. Трагедия произошла поздно вечером 21 октября. «Эксперт-криминалист поехал на охоту вместе с коллегой и его отцом. В какой-то момент мужчина остался один, а его спутники услышали выстрелы. Когда они нашли полицейского, тот был уже мертв», — рассказал инсайдер. Данных о подозреваемом в преступлении пока нет. URA.RU направило запрос в управление СКР по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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