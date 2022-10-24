Представителей курганского завода вызвали в суд по иску на сотни миллионов к кипрскому офшору

Курганский завод «Синтез» вызвали в суд по иску к кипрской компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский арбитражный суд вызвал представителей завода медпрепаратов «Синтез» на заседание по иску на 348 млн рублей к кипрскому предприятию в качестве третьего лица. Ответчик, фирма Sinocom Investments Limited (Кипр), является владельцем группы «Биннофарм», в которую входит курганский завод. Информация появилась на сайте суда.

«Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, публичное акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»», — говорится в определении суда. Это было сделано в целях правильного рассмотрения дела и вынесения законного судебного акта.

Заседание по спору московского бизнесмена Самвела Маргаряна и кипрской компании состоялось 30 сентября. Ранее коммерсант подавал иск за пользование чужими денежными средствами к Sinocom Investments Limited на сумму 348 188 776,40 руб.

В середине сентября в Курганском арбитражном суде потребовали от московского бизнесмена дополнить свое заявление необходимыми документами. После того, как бумаги были предоставлены, суд установил дату заседания и вызвал по делу представителей завода «Синтез» в качестве третьего лица. Следующее слушание пройдет 15 ноября.