В Минобороны РФ заявили об ответе на провокацию Киева с «грязной бомбой»

МО РФ привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Киевом

24 октября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Силы и средства Минобороны России приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны России привело силы и средства в готовность к выполнению задач на случай, если Киев осуществит подрыв «грязной бомбы». Об этом заявил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», — заявил он. Трансляция брифинга велась на телеканале «Россия 24». Как отметил Кириллов, подрыв «грязной бомбы» Киев может замаскировать под взрыв российского ядерного боеприпаса малой мощности с высокообогащенным ураном в качестве заряда. «Наличие радиоактивных изотопов в воздухе зафиксируют датчики Международной системы мониторинга в Европе. А Россию обвинят в применении тактического ядерного оружия», — спрогнозировал Кириллов. Он отметил, что подобный сценарий уже был использован в Сирии, где «Белые каски» обвинили правительственные войска в применении химического оружия.

Минобороны России привело силы и средства в готовность к выполнению задач на случай, если Киев осуществит подрыв «грязной бомбы». Об этом заявил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», — заявил он. Трансляция брифинга велась на телеканале «Россия 24». Как отметил Кириллов, подрыв «грязной бомбы» Киев может замаскировать под взрыв российского ядерного боеприпаса малой мощности с высокообогащенным ураном в качестве заряда. «Наличие радиоактивных изотопов в воздухе зафиксируют датчики Международной системы мониторинга в Европе. А Россию обвинят в применении тактического ядерного оружия», — спрогнозировал Кириллов. Он отметил, что подобный сценарий уже был использован в Сирии, где «Белые каски» обвинили правительственные войска в применении химического оружия.