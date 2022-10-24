В Минобороны РФ заявили об ответе на провокацию Киева с «грязной бомбой»

МО РФ привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Киевом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, химзащита, зрк, зенитно-ракетный комплекс
Силы и средства Минобороны России приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России привело силы и средства в готовность к выполнению задач на случай, если Киев осуществит подрыв «грязной бомбы». Об этом заявил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», — заявил он. Трансляция брифинга велась на телеканале «Россия 24».

Как отметил Кириллов, подрыв «грязной бомбы» Киев может замаскировать под взрыв российского ядерного боеприпаса малой мощности с высокообогащенным ураном в качестве заряда. «Наличие радиоактивных изотопов в воздухе зафиксируют датчики Международной системы мониторинга в Европе. А Россию обвинят в применении тактического ядерного оружия», — спрогнозировал Кириллов. Он отметил, что подобный сценарий уже был использован в Сирии, где «Белые каски» обвинили правительственные войска в применении химического оружия.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны России привело силы и средства в готовность к выполнению задач на случай, если Киев осуществит подрыв «грязной бомбы». Об этом заявил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», — заявил он. Трансляция брифинга велась на телеканале «Россия 24». Как отметил Кириллов, подрыв «грязной бомбы» Киев может замаскировать под взрыв российского ядерного боеприпаса малой мощности с высокообогащенным ураном в качестве заряда. «Наличие радиоактивных изотопов в воздухе зафиксируют датчики Международной системы мониторинга в Европе. А Россию обвинят в применении тактического ядерного оружия», — спрогнозировал Кириллов. Он отметил, что подобный сценарий уже был использован в Сирии, где «Белые каски» обвинили правительственные войска в применении химического оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...