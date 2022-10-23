23 октября 2022
22 октября 2022

Спонсор из Сургута готов оплатить покупку джипов для фронта

© Служба новостей «URA.RU»
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Добровольцы попросили у бизнесмена купить им УАЗы Фото:

В Сургуте бизнесмен выразил желание помочь добровольцам в покупке внедорожников для фронта. Об этом URA.RU сообщил сургутский общественник и участник специальной военной операции Эдуард Чуприна.

«Бизнесмен связался со мной через местных журналистов. Именно они рассказали ему о том, что добровольцам-минометчикам требуются внедорожники. Я с ним самим не общался, со мной связался его заместитель. Предварительно договорились, что компания купит для нужд фронта пять внедорожников», — рассказал Чуприна.

Общественник уже не раз принимал участие в боестолкновениях на Донбассе в качестве добровольца в составе боевого армейского резерва специального. Военнослужащие называют его просто БАРС. Сейчас он вновь собирается отправиться на фронт как доброволец. «Нас пенсионеров, готовых отправиться на фронт, набралось уже 10 человек. Недавно общался с сослуживцами из других БАРСов. Говорят, что машины пришли в негодность. Вот я и начал искать автомобили в нашем округе. И уже нашелся спонсор, желающий помочь армии», — добавил Чуприна. По словам общественника, на внедорожниках очень удобно перевозить миномет и боезапас для него. Имя самого предпринимателя, изъявившего желание закупить автомобили, общественник не называет. Говорит, что сообщит его данные только с разрешения бизнесмена, но это произойдет только после личной встречи, которая намечена на 25 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предприниматель снабдил мобилизованных сухими пайками. В Покачах местный предприниматель за личные средства купил и доставил в военкомат сухие пайки для отправляющихся на фронт.

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В Сургуте бизнесмен выразил желание помочь добровольцам в покупке внедорожников для фронта. Об этом URA.RU сообщил сургутский общественник и участник специальной военной операции Эдуард Чуприна. «Бизнесмен связался со мной через местных журналистов. Именно они рассказали ему о том, что добровольцам-минометчикам требуются внедорожники. Я с ним самим не общался, со мной связался его заместитель. Предварительно договорились, что компания купит для нужд фронта пять внедорожников», — рассказал Чуприна. Общественник уже не раз принимал участие в боестолкновениях на Донбассе в качестве добровольца в составе боевого армейского резерва специального. Военнослужащие называют его просто БАРС. Сейчас он вновь собирается отправиться на фронт как доброволец. «Нас пенсионеров, готовых отправиться на фронт, набралось уже 10 человек. Недавно общался с сослуживцами из других БАРСов. Говорят, что машины пришли в негодность. Вот я и начал искать автомобили в нашем округе. И уже нашелся спонсор, желающий помочь армии», — добавил Чуприна. По словам общественника, на внедорожниках очень удобно перевозить миномет и боезапас для него. Имя самого предпринимателя, изъявившего желание закупить автомобили, общественник не называет. Говорит, что сообщит его данные только с разрешения бизнесмена, но это произойдет только после личной встречи, которая намечена на 25 октября. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предприниматель снабдил мобилизованных сухими пайками. В Покачах местный предприниматель за личные средства купил и доставил в военкомат сухие пайки для отправляющихся на фронт.
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