Захарова: Киев разыгрывает с «грязной бомбой» тот же сценарий, что и в Буче

24 октября 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что подготовка к провокации с «грязной бомбой» на Украине уже идет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина уже приступила к осуществлению провокации с применением «грязной бомбы». В этом случае Киев пытается разыграть тот же сценарий, что и в Буче, — обвинить Россию в массовых жертвах среди мирного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Украинская сторона уже приступила к реализации намеченного плана. В частности, Восточному горно-обогатительному комбинату в г. Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве поставлена задача изготовить такую бомбу. Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые … ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. По ее словам, Киев вновь планирует разыграть сценарий, аналогичный провокации в Буче, когда Россию безосновательно обвинили в жертвах среди мирного населения. «Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан», — заявила Захарова. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев планирует подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщил, что Минобороны России привело силы и средства в готовность «к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения».

Украина уже приступила к осуществлению провокации с применением «грязной бомбы». В этом случае Киев пытается разыграть тот же сценарий, что и в Буче, — обвинить Россию в массовых жертвах среди мирного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Украинская сторона уже приступила к реализации намеченного плана. В частности, Восточному горно-обогатительному комбинату в г. Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве поставлена задача изготовить такую бомбу. Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые … ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. По ее словам, Киев вновь планирует разыграть сценарий, аналогичный провокации в Буче, когда Россию безосновательно обвинили в жертвах среди мирного населения. «Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан», — заявила Захарова. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев планирует подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщил, что Минобороны России привело силы и средства в готовность «к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения».