24 октября 2022

Курганские депутаты приняли закон о проверке чиновников на коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, совещание, заседание, областная дума, депутаты
Курганские депутаты приняли закон о проверке чиновников на коррупцию при помощи системы «Посейдон» Фото:

Депутаты Курганской областной думы приняли закон, согласно которому данные о доходах чиновников будут проверять при помощи информационной системы «Посейдон». Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы.

«Закон во втором чтении. Законодателем разработан в целях приведения областного законодательства в соответствии с изменившимся федеральным законодательством», — докладывает Федор Ярославцев, председатель комитета по законодательству и государственному строительству Курганской облдумы. Закон предусматривает проведение проверки сведений с использованием государственной информационной системы «Посейдон».

Ранее URA.RU писало, что 12 октября Курганская облдума рассмотрела данный законопроект во втором чтении. До этого, в апреле 2022 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон». Ее основная задача — повысить эффективность в профилактике коррупционных правонарушений.

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Депутаты Курганской областной думы приняли закон, согласно которому данные о доходах чиновников будут проверять при помощи информационной системы «Посейдон». Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы. «Закон во втором чтении. Законодателем разработан в целях приведения областного законодательства в соответствии с изменившимся федеральным законодательством», — докладывает Федор Ярославцев, председатель комитета по законодательству и государственному строительству Курганской облдумы. Закон предусматривает проведение проверки сведений с использованием государственной информационной системы «Посейдон». Ранее URA.RU писало, что 12 октября Курганская облдума рассмотрела данный законопроект во втором чтении. До этого, в апреле 2022 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон». Ее основная задача — повысить эффективность в профилактике коррупционных правонарушений.
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