Туристический комплекс «Абалак» в Тобольском районе выставили на продажу

Комплекс продается за 40 миллионов рублей. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Туристический комплекс «Абалак» в Тобольске выставили на продажу за 40 миллионов рублей. Соответствующее объявление о продаже размещено на платформе Avito.

«Продается туркомплекс „Абалак“, находящийся в 20 километрах от Тобольска на высоком берегу реки Иртыш. Стоимость 40 миллионов рублей, площадь 1294,5 квадратных метра. В комплекс входят: земельные участки общей площадью 67 тысяч 824 квадратных метра, ресторан „Белая сова“, банный комплекс, горнолыжный склон с подъемником, гостиничные модули, рассчитанные на 50 мест и парковка на 50 машин», — указано в объявлении о продаже.

Комплекс занимает второе место по посещаемости в Тобольском районе, ежегодно туда приезжает более 100 тысяч туристов. На его территории снимался фильм «По щучьему велению», а также проходил фестиваль «Абалакское поле». Продавец указал, что цена продажи «Абалака» значительно ниже кадастровой.

Ранее URA.RU писало о том, что блогер Сергей Минаев снял фильм о Тобольске. Блогер рассказал о том, почему Россия бы не стала великой империей без Тобольска.