24 октября 2022
23 октября 2022
22 октября 2022

Достопримечательность Тюменской области выставили на продажу. Фото

Туристический комплекс «Абалак» в Тобольском районе выставили на продажу
© Служба новостей «URA.RU»
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Комплекс продается за 40 миллионов рублей. Фото:

Туристический комплекс «Абалак» в Тобольске выставили на продажу за 40 миллионов рублей. Соответствующее объявление о продаже размещено на платформе Avito.

«Продается туркомплекс „Абалак“, находящийся в 20 километрах от Тобольска на высоком берегу реки Иртыш. Стоимость 40 миллионов рублей, площадь 1294,5 квадратных метра. В комплекс входят: земельные участки общей площадью 67 тысяч 824 квадратных метра, ресторан „Белая сова“, банный комплекс, горнолыжный склон с подъемником, гостиничные модули, рассчитанные на 50 мест и парковка на 50 машин», — указано в объявлении о продаже.

Комплекс занимает второе место по посещаемости в Тобольском районе, ежегодно туда приезжает более 100 тысяч туристов. На его территории снимался фильм «По щучьему велению», а также проходил фестиваль «Абалакское поле». Продавец указал, что цена продажи «Абалака» значительно ниже кадастровой.

Ранее URA.RU писало о том, что блогер Сергей Минаев снял фильм о Тобольске. Блогер рассказал о том, почему Россия бы не стала великой империей без Тобольска.

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Туристический комплекс «Абалак» в Тобольске выставили на продажу за 40 миллионов рублей. Соответствующее объявление о продаже размещено на платформе Avito. «Продается туркомплекс „Абалак“, находящийся в 20 километрах от Тобольска на высоком берегу реки Иртыш. Стоимость 40 миллионов рублей, площадь 1294,5 квадратных метра. В комплекс входят: земельные участки общей площадью 67 тысяч 824 квадратных метра, ресторан „Белая сова“, банный комплекс, горнолыжный склон с подъемником, гостиничные модули, рассчитанные на 50 мест и парковка на 50 машин», — указано в объявлении о продаже. Комплекс занимает второе место по посещаемости в Тобольском районе, ежегодно туда приезжает более 100 тысяч туристов. На его территории снимался фильм «По щучьему велению», а также проходил фестиваль «Абалакское поле». Продавец указал, что цена продажи «Абалака» значительно ниже кадастровой. Ранее URA.RU писало о том, что блогер Сергей Минаев снял фильм о Тобольске. Блогер рассказал о том, почему Россия бы не стала великой империей без Тобольска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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